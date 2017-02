Leicester mit viel Mühe im Achtelfinale

Mittwoch, 08.02.2017

Im ersten Spiel waren die Foxes nicht über ein 2:2 hinausgekommen.

Andy King brachte die Gastgeber in Führung (47.), Abdoul Camara glich aus (61.). Wilfred Ndidi (95.) und Demarai Gray (114.) entschieden die Partie dann in der Verlängerung zugunsten von Leicester.

In der Premier League ist das Überraschungsteam der vergangenen Saison nach vier Pleiten in Serie auf den 16. Tabellenplatz abgerutscht und damit in ernste Abstiegsgefahr geraten.

