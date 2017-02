Goldschmied Micale räumt Trainerposten

Montag, 20.02.2017

Der 47-Jährige war nach einem fünften Platz bei der U20-Südamerika-Meisterschaft im Januar und der damit verpassten Teilnahme an der in drei Monaten startenden Junioren-WM in Südkorea in die Kritik geraten.

Micale hatte die U20-Junioren im Mai 2015 übernommen und nur einen Monat später bei der WM in Neuseeland bis ins Finale geführt, das Brasilien mit 1:2 gegen Serbien verlor. Nach der Entlassung von Selecao-Trainer Dunga im Juni 2016 übernahm Micale auch die Olympiaauswahl und bekam nach dem Triumph bei den Sommerspielen in Rio de Janeiro vom CBF gar einen neuen Vertrag bis Tokio 2020.

