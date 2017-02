Kamerun gewinnt Afrika Cup dank Aboubakar

Sonntag, 05.02.2017

Ägypten mit dem 44 Jahre alten Torhüter Essam El-Hadary war in der 22. Minute durch Mohamed Elneny vom FC Arsenal in Führung gegangen. Nicolas N'Koulou glich nach einer Stunde für Kamerun aus, bei dem Stürmer Jacques Zoua vom Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern in der Startelf stand.

Die "unbezähmbaren Löwen" hatten die Afrika-Meisterschaft zuvor 1984, 1988, 2000 und 2002 gewonnen.

