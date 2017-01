Sporting Kansas City verpflichtet Ilie Sanchez

Freitag, 13.01.2017

Sanchez wurde in der berühmtberüchtigten Jugendakademie La Masia ausgebildet. Das Eigengewächs von Barca verbrachte die meiste Zeit seiner Karriere damit, in der zweiten Liga Deutschlands als auch Spaniens zu spielen. Er wechselte zwischen den Vereinen 1860 München, CF Elche und der zweiten Mannschaft Barcelonas.

"Ilie ist ein Spieler, an dem wir schon lange interessiert sind und den wir schon lange beobachten", erklärte der Trainer von Sporting KC, Peter Vermes, in einer Klubmitteilung. "Wir können uns glücklich schätzen, ihn während unserer Vorbereitung für 2017 dazu zu bekommen", so der Coach weiter.

Ilie Sanchez im Steckbrief