110 Millionen Euro für James? Klub dementiert

Mittwoch, 11.01.2017

"Sie haben uns mit Messi in Verbindung gebracht, nun sollten wir hinter James Rodriguez her sein", hieß es in einem Statement des Klubs, der aktuell von Manuel Pellegrini trainiert wird. "Wer soll unser nächstes Ziel sein? Cristiano Ronaldo?"

"Wir wissen nicht, wer diese Gerüchte verbreitet, aber sie gehen deutlich zu weit", so der Verein weiter. "Der Klub ist nicht dafür da, um Gerüchte zu dementieren. Es ist unmöglich für uns, auf komplette Fake-Nachrichten zu antworten. Bitte benutzt uns nicht dazu, um Schlagzeilen zu machen."

James wurde zuletzt immer wieder mit einem Abschied von den Königlichen in Verbindung gebracht, nachdem er unter Zinedine Zidane einen schweren Stand hat und in der Liga in der aktuellen Saison bislang nur viermal in der Startelf stand. Dennoch beteuerte der Kolumbianer, er sei glücklich in Madrid.

James im Steckbrief