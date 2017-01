Prämienstreit: DR Kongo wieder im Training

Samstag, 14.01.2017

Zur Situation äußerte sich das Team nicht, Trainer Florent Ibenge und Kapitän Yousuf Mulumbu von Norwich City kündigten für Sonntag eine Pressekonferenz an.

"Seit Jahren ist es immer dasselbe. Wir bereiten uns gut auf unsere Spiele vor und am Ende gibt es immer ein Problem mit Prämien", hatte Mulumbu zuvor bei Twitter geschrieben. Die Mannschaft bestreitet das erste Gruppenspiel am Montag in Oyem/Gabun gegen Marokko und wird "erbittert unsere Flagge verteidigen", hatte Mulumbu angekündigt.

