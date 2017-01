Darijo Srna: "Bleibe Shakhtar treu"

Samstag, 14.01.2017

"Ich habe auf mein Herz gehört und es hat mir gesagt, dass ich Shakhtar treu bleiben soll. Ich bin glücklich über meine Entscheidung", so Srna, der in der Vergangenheit heftig mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht worden war.

"Ich werde mich nicht zu dem Interesse von Bara äußern weil es nicht professionell wäre. Das Wichtigste ist, dass ich mich für einen Verbleib bei Shakthar entschieden habe."

Der 34-Jährige spielt bereits seit 2003 für den ukrainischen Top-Klub und bestritt in dieser Zeit über 460 Pflichtspiele. 2009 gewann er mit Donezk die Europa League.

Darijo Srna im Steckbrief