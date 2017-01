Gourcuff vs. van Basten: "Bullshit!"

Freitag, 20.01.2017

Das Abseits abschaffen war einer der Vorschläge, die Marco van Basten im Namen der FIFA für den Fußball vortrug. Damit erntete er bisher vor allem Ablehnung, nun gibt es von Christian Gourcuff eine volle Breitseite: "Das ist unermesslicher Bullshit!"

Der Trainer von Stade Rennes war kaum zu bremsen: "Das ist der größte Scheiß, den ich seit langer Zeit gelesen habe, es ist nicht mal einen Blick wert." Für ihn ist klar: "Wir würden zurückgehen in eine Zeit, in der es hieß Dorf gegen Dorf und es am Ende Tote gab."

Van Basten muss sich einiges anhören: "Das Abseits ist eine Manifestation der Intelligenz. Es gäbe keine kollektiven Sprints mehr, wenn es abgeschafft werden würde. Es ist fundamental - wenn du das nicht verstehst, dann verstehst du nichts vom Fußball."

