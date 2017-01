Van Marwijk ärgert sich über Jugendausbildung

Dienstag, 24.01.2017

Schon immer kamen große Stars aus den Niederlanden. Diese Tradition sieht Bert van Marwijk inzwischen gefährdet. Im Bericht des KNVB äußert er harte Kritik an der derzeitigen Ausbildung der jungen Spieler der Oranje. Er fordert mehr Freiheiten.

Er zieht vor allem Parallelen zum früheren Spiel auf den Straßen. Die Kreativität sei vielen Spielern abhanden gekommen, da sie früh alles im Verein vorgekaut bekämen: "Warum kann man als Trainer nicht einfach Bälle, Hütchen und Leibchen mitbringen und die Spieler selbst Regeln und Teams aufstellen lassen?"

Für van Marwijk ist zudem der Kopf mitentscheidend in der Ausbildung. Spieler aus Südamerika, England oder auch Deutschland würden eine bessere Siegermentalität mitbringen. "Es ist der mentale Aspekt, an dem wir scheitern", so der ehemalige Bundesliga-Trainer.

Er plädiert dafür, wieder mehr in kleineren Gruppen zu trainieren. Zwei gegen Zwei, Drei gegen Drei oder Vier gegen Vier stellen für ihn die Schwerpunkte in der Ausbildung dar: "Dann können sie den Ball besser führen und die Räume auf dem Platz besser erleben."

Bert van Marwijk im Steckbrief