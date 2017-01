Vanden Borre beendet Karriere mit 29 Jahren

Mittwoch, 11.01.2017

Vanden Borre bestritt für den französischen Meister von 2012 in dieser Spielzeit insgesamt zehn Partien in der Ligue 1 und war zu Beginn der Saison sogar Stammspieler. Für die belgischen Red Devils lief er insgesamt 29 Mal auf.

Mit Anderlecht und Genk feierte insgesamt sechs Meisterschaften in Belgien, mit der Nationalmannschaft nahm er zudem an der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien teil, wo er beim 1:0 gegen Südkorea über die volle Distanz zum Einsatz kam.

Anthony Vanden Borre im Steckbrief