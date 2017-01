Villarreal: Auch Pato zieht es nach China

Sonntag, 29.01.2017

Medienberichten zufolge soll der Klub aus der Chinese Super League ein Angebot von 18 Millionen Euro unterbreitet haben. Trainer Fabio Cannavaro soll inständig am Stürmer interessiert sein, der einen Dreijahresvertrag unterzeichnen soll und laut dem Arbeitspapier sechs Millionen Euro pro Saison verdienen wird.

Auch der Trainer der Spanier, Fran Escriba, dementierte den Abgang nicht. Er sprach von einem "interessanten Angebot", das für Pato abgegeben wurde. Dieser hielt sich in den letzten Tagen in Rom auf, um einen Medizincheck durchzuführen. Er wird bald zu seinen neuen Teamkollegen stoßen. Der chinesische Klub wird sich in Italien auf die neue Saison vorbereiten.

Alexandre Pato im Steckbrief