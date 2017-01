Isak knackt Uralt-Rekord

Donnerstag, 12.01.2017

Erik Dahlström war bis dato im Alter von 18 Jahren und einem Tag im Jahr 1912 als jüngstem Spieler ein Tor für Schweden gelungen. Superstar Ibrahimovic erzielte seinen ersten Treffer erst als 20-Jähriger.

Alexander Isak im Porträt: 138 Augen auf Alex

Isak feierte sein Nationalmannschaftsdebüt erst am vergangenen Sonntag beim 1:2 (0:1) gegen die Elfenbeinküste, mit 16 Jahren stand der Teenager-Sohn eritreischer Einwanderer bereits in der Startelf des schwedischen Topklubs AIK Solna und traf seitdem schon zehn Mal in die Maschen.

Nach einem Doppelpack im Liga-Derby gegen Djurgardens IF hatte ihn sein Mitspieler Chinedu Obasi bereits als "Schwedens neuer Zlatan" gefeiert.

Alexander Isak im Steckbrief