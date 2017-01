Bance führt Burkina Faso ins Halbfinale

Samstag, 28.01.2017

Vier Minuten nach seiner Einwechslung erzielte der frühere Mainzer und Augsburger in Libreville beim 2:0 (0:0) gegen den ehemaligen Titelträger Tunesien den Führungstreffer (81.). Prejuce Nakoulma machte nach 85 Minuten alles klar.

Der Gegner des Finalteilnehmers von 2013 wird am Sonntag zwischen Rekordsieger Ägypten und Marokko ermittelt. Am Samstagabend spielen in Franceville noch der Senegal und Kamerun um einen Platz in der Vorschlussrunde.

Aristide Bance im Steckbrief