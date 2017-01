Montag, 23.01.2017

Serie A

Von Oliver Birkner

Zu enge Hosen des Spieltags: Am Wochenende wurden einige Geheimnisse der Vergangenheit aufgeklärt, der Whistleblower hieß Ruud Gullit. Immerhin gewann der Niederländer mit Milan unter anderem zwei Landesmeistertitel und drei Scudetti, doch bei seinem TV-Auftritt ging es um elementarere Angelegenheiten. So verlangte er von den Rossoneri wenige Spieltage nach dem Umzug in die Lombardei, beim Ausrüster neues Hosenwerk zu bestellen, da Gullit sich in einem besonders sensiblen Bereich zu eingezwängt fühlte, um befreit aufzukicken.

Silvio Berlusconi gehorchte und in der Folge klappte das schöne Spiel mit luftigerem Hosenmaß ausgezeichnet. Offenbar muss die empfindliche Gullit-Zone recht oft Thema zwischen beiden gewesen sein, denn vor dem Landesmeister-Endspiel 1990 verhängte der Cavaliere seinem Angestellten einen 30-tägigen Sexentzug - den Gullit freilich ignorierte und Berlusconi erklärte: "Presidente, mit vollen Eiern kann ich nicht laufen." Onkel Silvio sah die Argumentation womöglich ein. Nun bleibt bloß noch offen, welches Konzept Gullit einst vermitteln wollte, als er einem italienischen Reporter ins Mikro diktierte: "Als meine Oma ein Pimmelchen hatte, war sie mein Opa."

Absage des Spieltags: Eine besondere Spielabsage vermeldete die vierte Liga und höchste halb-professionelle Klasse, Serie D. Die Partie des Klubs Citta di Foligno 1928 wurde am Wochenende von der Staatsanwaltschaft Perugia annulliert. Grund: Die Antimafia-Sektion vermutet, dass hinter der Fassade des Vereins mafiöse Geschäfte abgewickelt wurden. Bereits Mitte Dezember war der Präsident wegen Geldwäsche und Betrugs verhaftet worden.

SPOX-Top11 der Serie-A-Hinrunde © getty 1/14 Diese Trophäe ist das Objekt der Begierde der Serie-A-Teams. Allerdings ist erst die Hälfte der Saison gespielt. SPOX zeigt, wer in Italien bisher besonders überzeugt hat /de/sport/diashows/1701/fussball/serie-a/top-elf-hinrunde-beste-spieler.html © getty 2/14 TOR: Gianluigi Donnarumma (AC Milan, 17 Spiele, 20 Gegentore, 6 Zu-Null) /de/sport/diashows/1701/fussball/serie-a/top-elf-hinrunde-beste-spieler,seite=2.html © getty 3/14 VERTEIDIGUNG: Daniele Rugani (Juventus, 7 Spiele, 2 Tore, 0 Assists) /de/sport/diashows/1701/fussball/serie-a/top-elf-hinrunde-beste-spieler,seite=3.html © getty 4/14 Mattia Caldara (Atalanta Bergamo, 11 Spiele, 3 Tore, 0 Assists) /de/sport/diashows/1701/fussball/serie-a/top-elf-hinrunde-beste-spieler,seite=4.html © getty 5/14 Konstantinos Manolas (AS Roma, 15 Spiele, 0 Tore, 1 Assist) /de/sport/diashows/1701/fussball/serie-a/top-elf-hinrunde-beste-spieler,seite=5.html © getty 6/14 MITTELFELD: Federico Bernardeschi (AC Florenz, 18 Spiele, 9 Tore, 2 Assists) /de/sport/diashows/1701/fussball/serie-a/top-elf-hinrunde-beste-spieler,seite=6.html © getty 7/14 Franck Kessie (Atalanta Bergamo, 16 Spiele, 6 Tore, 2 Assists) /de/sport/diashows/1701/fussball/serie-a/top-elf-hinrunde-beste-spieler,seite=7.html © getty 8/14 Marek Hamsik (SSC Neapel, 18 Spiele, 5 Tore, 8 Assists) /de/sport/diashows/1701/fussball/serie-a/top-elf-hinrunde-beste-spieler,seite=8.html © getty 9/14 Alex Sandro (Juventus, 17 Spiele, 1 Tor, 3 Assists) /de/sport/diashows/1701/fussball/serie-a/top-elf-hinrunde-beste-spieler,seite=9.html © getty 10/14 STURM: Suso (AC Milan, 17 Spiele, 5 Tore, 6 Assists) /de/sport/diashows/1701/fussball/serie-a/top-elf-hinrunde-beste-spieler,seite=10.html © getty 11/14 Andrea Belotti (FC Turin, 16 Spiele, 13 Tore, 4 Assists) /de/sport/diashows/1701/fussball/serie-a/top-elf-hinrunde-beste-spieler,seite=11.html © getty 12/14 Dries Mertens (SSC Neapel, 16 Spiele, 11 Tore, 3 Assists) /de/sport/diashows/1701/fussball/serie-a/top-elf-hinrunde-beste-spieler,seite=12.html © getty 13/14 TRAINER: Gian Piero Gasperini (Atalanta Bergamo, 18 Spiele, 10 Siege, 2 Unentschieden, 6 Niederlagen) /de/sport/diashows/1701/fussball/serie-a/top-elf-hinrunde-beste-spieler,seite=13.html © spox 14/14 Wer hätte es gedacht? Atalanta ist gleich zweimal in der Auswahl vertreten /de/sport/diashows/1701/fussball/serie-a/top-elf-hinrunde-beste-spieler,seite=14.html

Dabei hatte letzten Juni alles so pompös begonnen, als der ehemalige internationale Referee Massimo De Santis in den Vorstand eintrat und die Brüder von Inter-Profi Geoffrey Kondogbia und Mario Balotelli verpflichtet wurden. Gehälter gab es seither keine, offensichtlich benötigte man die Kohle ja für andere obskure Geschäfte. Indes ist "Abgesagt wegen Mafia" weltweit sicherlich ein Novum und höchstwahrscheinlich wird die Staatsanwaltschaft den Verein aus Umbrien ab sofort aus dem Verkehr ziehen und zu einem kompletten Neustart bei den Amateuren verdonnern. Zumindest sportlich könnten dort erfolgreichere Zeiten warten, denn die letzte Partie verlor Foligno 0:11.

Erlebe die Serie A Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Altro? Signore e Signori, wer künftig wirklich alles rund um die Partie seines Herzensklubs wissen möchte, der sollte sich an Fabrizio Tumbarello wenden. Der Rai-Reporter startete am Sonntag vor Romas Duell mit Sampdoria: "Sehen wir auf die Daten: Der Anstoß wird bei 7 Grad Celsius, 68 Prozent Luftfeuchtigkeit, 16 Knoten Wind aus nordöstlicher Richtung und dem Luftdruck von 1021 Hektopascal erfolgen." All dieser Schnickschnack über Ballbesitz und abgegraste Kilometer, die FIFA sollte endlich Hektopascal in die offiziellen Statistiken einführen - und zwar schleunigst.

Serie A: "Als meine Oma ein Pimmelchen hatte ..." & Sexentzug

Primera Division: Messi-Batman, Ezekiel 25:17 2.0 & Neymars Auftritt bei xXx

Premier League: Der total betrunkene Rod & Gerrards Todesblick