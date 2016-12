Wird Aubameyang Afrikas Fußballer des Jahres?

Donnerstag, 22.12.2016

Aubameyangs Rivalen sind der Algerier Riyad Mahrez vom englischen Meister Leicester City und Sadio Mane (FC Liverpool). Der Sieger wird am 5. Januar in Abuja/Nigeria gekürt.

In der laufenden Saison erzielte Aubameyang 16 Bundesliga-Tore in 15 Einsätzen, dazu war er in fünf Champions-League-Spielen viermal erfolgreich.

Pierre-Emerick Aubameyang im Steckbrief