Grindel: "Volles Vertrauen in Steffi Jones"

DFB-Präsident Reinhard Grindel hat der Frauen-Nationalmannschaft für ihre EM-Mission keine konkrete Zielvorgabe mit auf den Weg gegeben.

"Man kann in dieser breiten Leistungsspitze nicht so vermessen sein, zu sagen, man wird hier den Titel wieder gewinnen. Das ist auch nicht der Maßstab für die Frage, ob es ein erfolgreiches Turnier ist, sondern dass wir einen spielerisch guten Eindruck hinterlassen mit einem klaren Konzept und einer klaren Spielidee", sagte Grindel am Rande seiner Stippvisite am Freitagabend im Teamquartier im niederländischen Sint-Michielsgestel.

Der Verbandsboss betonte drei Tage vor dem Auftaktspiel des Rekord-Europameisters gegen Schweden am Montag zudem, dass das gesamte Präsidium "volles Vertrauen in unsere neue Bundestrainerin Steffi Jones hat, dass das erreicht werden kann."

Titel-Triple im Sommer möglich

Nach den Triumphen der U21 bei der EM sowie des Männer-Teams beim Confed Cup würde sich Grindel natürlich über das mögliche Titel-Triple in diesem Sommer freuen. "Ich habe jetzt zweimal das Glück gehabt, nach Siegerehrungen unsere Jungs in den Arm nehmen zu können, ich würde mich sehr freuen, auch unsere Frauen-Mannschaft als Präsident des erfolgreichen Verbandes bei der Siegerehrung zu sehen", sagte er.

Grindel reist am Samstag wieder ab und wird aufgrund von anderen Verpflichtungen erst zu einem möglichen Halbfinale zurückkehren. Am Montag im Stadion in Breda wird der DFB durch Generalsekretär Friedrich Curtius, Schatzmeister Stephan Osnabrügge und Direktorin Heike Ullrich vertreten.

Die Spielerinnen freuten sich über den Besuch und ein gemeinsames Abendessen mit dem Verbandschef. "Das ist eine große Ehre für uns. Es tut gut, dass unser Präsident so hinter dem Frauenfußball steht", sagte Spielführerin Dzsenifer Marozsan: "Das kann noch mal Extra-Motivation geben."