Jones hat beim EM-Auftakt die "Qual der Wahl"

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Coritiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Bilbao -

Fenerbahce Club Friendlies Di 01:30 Columbus -

Frankfurt International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:00 Poltawa -

Donezk Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Club Friendlies Mi 13:50 Schalke -

Besiktas Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras UEFA Europa League Do 19:30 Galatasaray -

Östersund Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:00 Inter -

Schalke CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Premier League Sa 16:30 Zenit St. Petersburg -

Rubin Kasan Club Friendlies Sa 18:00 Freiburg -

Feyenoord Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

Bayern Club Friendlies Di 19:00 Hannover -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 Bayern -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Club Friendlies Sa 15:30 Bremen -

West Ham First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham

Fußball-Bundestrainerin Steffi Jones kann beim EM-Auftakt gegen Schweden personell aus dem Vollen schöpfen. "Alle sind fit, ich habe die Qual der Wahl", sagte die 44-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem ersten Gruppenspiel des Rekord-Europameisters am Montag im niederländischen Breda.

Jones verriet zudem, dass die Wahl-Schwedin Anja Mittag zur Startformation des Titelverteidigers gehören wird. Die Stürmerin vom FC Rosengard freut sich auf das Duell mit vielen Bekannten. "Das ist ein ganz besonderes Spiel für mich. Natürlich macht es etwas aus, wenn man die Stärken und Schwächen von Gegenspielerinnen kennt", sagte die mit 154 Länderspielen erfahrenste Akteurin im DFB-Kader, die sich von schwedischen Kampfansagen nicht beeindrucken ließ: "Wir werden die Antwort auf dem Platz geben."

Jones geht überaus zuversichtlich in ihr erstes Turnier als Bundestrainerin: "Wir haben sehr gut arbeiten können und spielerisch sogar noch zugelegt, sind sehr variabel. Das macht mich sehr optimistisch, dass wir ein gutes Spiel abliefern werden." Dass Deutschland seit 1995 kein Pflichtspiel mehr gegen Schweden verloren hat, wollte die Bundestrainerin indes nicht überbewerten: "Das sind Statistiken."

Die weiteren Gegner der deutschen Mannschaft in Gruppe B sind am Freitag Italien sowie am 25. Juli Russland.