Niederlande starten mit Sieg über Norwegen

Erlebe

deinen Sport

live Serie A So Live Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Coritiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Bilbao -

Fenerbahce Club Friendlies Di 01:30 Columbus -

Frankfurt International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:00 Poltawa -

Donezk Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Club Friendlies Mi 13:50 Schalke -

Besiktas Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras UEFA Europa League Do 19:30 Galatasaray -

Östersund Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:00 Inter -

Schalke International Champions Cup Sa 11:35 Bayern -

AC Mailand CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Premier League Sa 16:30 Zenit St. Petersburg -

Rubin Kasan Club Friendlies Sa 18:00 Freiburg -

Feyenoord Super Liga Sa 19:00 Partizan -

Macva Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg Super Liga So 19:00 Roter Stern -

Radnicki Serie A So 21:00 Fluminense -

Corinthians International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

Bayern Club Friendlies Di 19:00 Hannover -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 Bayern -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Club Friendlies Sa 15:30 Bremen -

West Ham First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham

Die niederländischen Fußballerinnen haben die Jagd auf den EM-Titel im eigenen Land erfolgreich begonnen. Im Eröffnungsspiel in Utrecht setzte sich das Oranje-Team gegen Vize-Europameister Norwegen mit 1:0 (0:0) durch. Vor den Augen von König Willem-Alexander erzielte Shanice van de Sanden (66.) den hochverdienten Siegtreffer.

Vor der niederländischen Frauenfußball-Rekordkulisse von 21.732 Zuschauern entwickelte sich eine muntere Partie, bei der mehr Tore hätten fallen müssen. Sowohl Norwegen mit Caroline Hansen vom deutschen Meister VfL Wolfsburg in der Startelf, als auch die Niederlande mit Jackie Groenen vom 1. FFC Frankfurt erspielten sich in der ersten Hälfte beste Gelegenheiten. Die Ex-Münchnerin Vivianne Miedema scheiterte vor dem norwegischen Tor mehrfach an ihren Nerven.

Am späteren Sonntag (20.45 Uhr) treffen im zweiten Spiel der Gruppe A in Doetinchem Dänemark und Belgien aufeinander. Titelverteidiger und Rekord-Europameister Deutschland startet am Montag in Breda mit dem Klassiker gegen Schweden in die Endrunde.