Frauen-WM, Spiel um Platz drei zwischen England und Schweden live: Heute im TV/LIVESTREAM/LIVETICKER

Seit Dienstag stehen die Final-Teams der FIFA Frauen-WM fest. In knappen und umkämpften Halbfinal-Duellen reichte es für die USA sowie das Team der Niederlande für den Final-Einzug. Damit spielen England und Deutschland-Bezwinger Schweden um Platz drei. Hier findet ihr alle Infos rund um die Live-Berichterstattung der Partie England - Schweden im TV, Livestream sowie im Liveticker.

England gegen Schweden: Anpfiff, Austragungsort und Schiedsrichter

Die beiden letzten Spiele der FIFA Frauen-WM finden am späten Nachmittag statt. Sowohl das Endspiel als auch die Begegnung, bei der es um WM-Platz drei geht, werden um 17 Uhr angepfiffen. Das Spiel um Platz drei findet am heutigen Samstag statt und wird in Nizza ausgetragen.

Ausgetragen wird das Spiel um Platz drei in der Allianz Riviera, die zu UEFA- und FIFA-Turnieren den werbefreien Namen Stade de Nice trägt. In der am Boulevard des Jardiniers gelegen Arena finden maximal 36.624 Zuschauer Platz. Im regulären Liga-Betrieb trägt der Erstligist OGC Nizza seine Heimspiele in der Allianz Riviera aus.

Geleitet wird die Partie von der russischen Unparteiischen Anastasia Pustovoytova, der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer ist als Video-Schiedsrichterassistent mit von der Partie. Folgendes Schiedsrichter-Gespann wurde für das Spiel in Nizza bestimmt:

Schiedsrichterassistentin 1: Ekaterina Kurochkina (RUS)

Schiedsrichterassistentin 2: Petruta Iugulescu (RUM)

Vierte Offizielle: Kate Jacewicz (AUS)

Video-Schiedsrichterassistent: Felix Zwayer (DEU)

Schiedsrichter-Assistentin: Chantal Boudrea (KAN)

Assistentin 1 der Video-Schiedsrichter-Assistentin: Kathryn Nesbitt (USA)

Assistent 2 der Video-Schiedsrichter-Assistentin: Bastian Dankert (DEU)

Frauen-WM, Spiel um Platz drei heute live: Übertragung im Free-TV

Das Fernsehen, genauer gesagt die Öffentlich-Rechtlichen, sind auch heute und morgen wieder im Einsatz. Während das Finale in der ARD läuft, sorgt das ZDF für Live-Spielbilder des Duells um Platz drei.

Mit den ersten Vorberichten und Analysen zum Spiel England - Schweden geht es eine halbe Stunde vor Anpfiff los. Ab 16.30 Uhr geht folgendes ZDF-Personal live auf Sendung:

Reporterin: Claudia Neumann

Moderation: Sven Voss

Natürlich stellt das öffentliche-rechtliche ZDF allen Fans der Frauen-WM erneut einen gesonderten Stream zum Live-Spiel zur Verfügung. Der ZDF-Livestream zum Spiel ist ebenfalls ab 16.30 Uhr abrufbar und für alle deutschen User kostenfrei.

Frauen-WM 2019 live: Spiel um Platz drei heute im LIVESTREAM

Jedoch ist das noch lange nicht alles: Auch der Streaming-Dienst DAZN strahlt die Partie live sowie in voller Länge im Stream aus! Darüber hinaus zeigt DAZN ebenso den Final-Sonntag der FIFA Frauen-WM im Livestream, sodass DAZN-User rundum versorgt sind.

In die Live-Berichterstattung der heutigen Begegnung zwischen England und Schweden steigt DAZN um 17 Uhr, ein. Kommentiert wird das Live-Spiel von DAZN-Reporter Mario Rieker, während das Finale doppelt besetzt ist. Beim Endspiel am Sonntag geht folgendes DAZN-Personal an den Start:

Kommentator: Jan Platte

Expertin: Nicole Rolser

England gegen Schweden - Spiel um Platz 3 heute im LIVETICKER

Mit der ausführlichen Live-Berichterstattung zum WM-Platzierungsspiel England - Schweden geht es aber noch weiter. Die dritte Alternative zur Live-Übertragung im TV und im Stream bietet der SPOX-Liveticker.

Via Liveticker von SPOX habt ihr die Möglichkeit, alle wichtigen und spielentscheidenden Aktionen der Partie mitzubekommen. Immerhin tickert SPOX neben allen Spieler-Wechseln und Verwarnungen ebenso Tor-Chancen und Tore live.

Somit bleibt ihr bezüglich der heutigen sowie morgigen WM-Partie immer und überall auf dem neuesten Stand, was das Live-Ergebnis betrifft.

Zum Liveticker des Spiels um Platz drei bei der Frauen-WM 2019 geht's hier lang.

FIFA Frauen-WM: Vergangene Direkt-Duelle von England und Schweden

Ergebnisse der direkten Aufeinandertreffen von England und Schweden bei Pflichtspielen: