Die Frauen-WM befindet sich in der entscheidenden Phase und die Halbfinals stehen vor der Tür. SPOX verrät euch, wann und wo das Finale ausgetragen wird und welche Nationen noch im Turnier vertreten sind.

Frauen-WM 2019: Wann und wo findet das Finale statt?

Das Finale der Frauen-WM steigt am 7. Juli um 17 Uhr. Austragungsort ist der Parc Olympique Lyonnais in Lyon, das Stadion bietet rund 59.000 Zuschauern Platz. Bereits am Samstag, den 6. Juli, findet in Nizza um 17 Uhr das Spiel um Platz drei statt.

Frauen-WM 2019: Die Halbfinals im Überblick

Welche beiden Frauen-Nationalmannschaften im Finale um die WM-Trophäe spielen, wird sich in den beiden anstehenden Halbfinal-Begegnungen herausstellen. Dort treffen England und die USA sowie die Niederlande und Schweden aufeinander. Die DFB-Frauen scheiterten im Viertelfinale an Schweden.

Datum Anstoß Team A Team B Live-Übertragung 2. Juli 21 Uhr England USA DAZN/ZDF 3. Juli 21 Uhr Niederlande Schweden DAZN/ARD

Frauen-WM-Finale: TV-Übertragung und Livestream

Das Frauen-WM-Finale wird im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein, die ARD hat sich die Übertragungsechte für das Endspiel gesichert. Neben der Übertragung auf dem öffentlich-rechtlichen TV-Sender könnt ihr das Spiel auch im Livestream via live.daserste.de verfolgen.

Darüber hinaus wird das WM-Finale genau wie die beiden Halbfinals auch live und in voller Länge bei DAZN gezeigt.

Das Finale der Frauen-WM im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Finale an den Bildschirmen live zu verfolgen, kann die Partie auch im ausführlichen Liveticker von SPOX verfolgen. Bei SPOX verpasst ihr keine wichtigen Spielszenen und bleibt immer auf dem Laufenden. Eine Übersicht über alle getickerten Veranstaltungen gibt es hier.

Frauen-WM 2019: Der Zeitplan im Überblick

Während das erste Halbfinale zwischen England und USA bereits am heutigen Dienstag stattfindet, steigt die Partie um die Ermittlung des zweiten Finalisten am kommenden Mittwoch. Das Endspiel steigt am Sonntag, also am 7. Juli.