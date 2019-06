Frauen-WM heute live: Italien - China und Niederlande - Japan heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Dienstag werden die letzten Achtelfinalspiele der Frauen-WM ausgetragen. Wo ihr Italien gegen China und Niederlande gegen Japan im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Zwei Tickets für das Viertelfinale der Frauen-WM sind noch zu vergeben. Eines davon würde sich Italien gerne sichern, die zum ersten Mal seit 1991 in das Achtelfinale einer WM-Endrunde eingezogen sind. Doch auch der Gruppengewinn vor der starken Konkurrenz aus Australien und Brasilien sichert die Azzurre nicht vor China.

Die Volksrepublik verlor zwar im ersten Spiel knapp gegen die deutsche Auswahl, danach schalteten die Chinesinnen aber einen Gang hoch und qualifizierten sich noch souverän für das Achtelfinale.

Eine packende Partie steht auch beim zweiten Achtelfinale des Tages an. Die Niederlande war in der Gruppenphase über jeden Zweifel erhaben und gewann jedes Spiel. Japan hingegen nahm an den Finals der letzten beiden WM-Endrunden teil und gewann eines davon.

Frauen-WM: Die heutigen Spiele im Überblick

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Spielort TV Livestream Liveticker 25.06. 18 Uhr Italien China Montpellier ZDF ZDF SPOX 25.06. 21 Uhr Niederlande Japan Rennes ZDF DAZN, ZDF SPOX

Frauen-WM: Das Achtelfinale live im TV

Am heutigen Dienstag haben Fans der Frauen-WM wieder die Möglichkeit, beide Spiele der Frauen-WM live im Free-TV zu verfolgen. Die Begegnungen Italien gegen China und Niederlande gegen Japan werden beide im ZDF ausgestrahlt.

Die Berichterstattung rund um das erste Achtelfinale beginnt um 17.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor Spielbeginn. Das ZDF lässt sein Programm nach dem ersten Spiel dann fließend in die Vorberichterstattung des zweiten Achtelfinals übergehen.

Frauen-WM: Das Achtelfinale im Livestream und Liveticker

Fans der DAZN-Übertragungen werden beim späten Spiel mit Live-Bildern versorgt. Der Streaming-Dienst zeigt also das Spiel Niederlande gegen Japan live.

Neben DAZN bietet auch das ZDF einen Livestream zu den beiden Spielen an. Italien gegen China und Niederlande gegen Japan kann in jedem Fall also auch online verfolgt werden.

Wer keine Möglichkeit hat, die Spiele im TV oder Livestream zu verfolgen, wird mit dem SPOX-Liveticker bestens auf dem Laufenden gehalten. Von beiden Spielen wird hier im Minutentakt live berichtet.

Frauen-WM: Alle Achtelfinalspiele im Überblick