Frauen-WM heute live: Deutschland gegen Nigeria und Norwegen gegen Australien im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag startet die K.o.-Phase der Frauen-WM und Deutschland tritt zum Auftakt im Achtelfinale gegen Nigeria an. Wo ihr das Spiel der DFB-Damen und das zweite Achtelfinale, Norwegen gegen Australien, live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät euch SPOX.

Die Frauen-WM 2019 hat in der Gruppenphase schon für Spektakel gesorgt. Nun dürfen sich die Teams keine Fehler mehr erlauben. In der K.o.-Phase sind Aussetzer unverzeihlich und auch Deutschland muss bei seinem Achtelfinalauftritt auf der Hut sein.

Für die DFB-Damen geht es um 17.30 Uhr in Grenoble gegen Nigeria, das in der Gruppenphase in der Gruppe A hinter Frankreich und Norwegen Platz drei belegt hat. Im zweiten Spiel des Tages trifft Norwegen auf Australien, das in seiner Gruppe vor Brasilien Zweiter wurde.

Frauen-WM: Die heutigen Spiele im Überblick

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Spielort TV Livestream Liveticker 22.06. 17.30 Uhr Deutschland Nigeria Grenoble ZDF DAZN, ZDF SPOX 22.06. 21 Uhr Norwegen Australien Nizza ZDF ZDF SPOX

Frauen-WM: Das Achtelfinale live im TV

Beide der heutigen Achtelfinalbegegnungen werden im Free-TV übertragen. Sowohl den Auftritt der Deutschen gegen Nigeria als auch das Spiel Norwegen gegen Australien wird im ZDF gezeigt.

Für das erste Spiel des Tages geht der Sender um 16.45 Uhr auf Sendung. Das zweite Spiel wird durch den Programmstart um 20.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor Spielbeginn, eingeleitet.

Frauen-WM: Das Achtelfinale im Livestream

Das Spiel der Deutschen gegen Nigeria kann auch online gesehen werden. Der DFB-Auftritt wird auf DAZN gezeigt. Der Streaming-Dienst zeigt ein Achtelfinale pro Tag und ab dem Viertelfinale jede Begegnung.

Beide Spiele werden vom ZDF online als Stream zur Verfügung gestellt. Die Übertragungen Deutschland gegen Nigeria und Norwegen - Australien können hier aufgerufen werden.

Frauen-WM: Das Achtelfinale im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, die Spiele live im TV oder Livestream verfolgen zu können, dem hilft der SPOX-Liveticker aus. Dieser berichtet von den Geschehnissen bei Deutschland vs. Nigeria und Norwegen vs. Australien im Minutentakt.

