Frauen-WM: Deutschland gegen Spanien heute live: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Nach dem mühsamen 1:0-Auftaktsieg gegen China treten die DFB-Frauen im zweiten Vorrundenspiel der Weltmeisterschaft in Frankreich gegen Spanien an. Alle Infos zur Partie sowie zur Übertragung findet ihr hier.

Deutschland vs. Spanien heute live im Livestream

DAZN hat sich die Rechte an allen Spielen der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Frankreich gesichert. Der Streamingdienst zeigt die Partie ab 18 Uhr live.

Darüber hinaus überträgt die Internet-Streaming-Plattform jeden Tag ein Spiel der Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft. Neben dem Turnier in Frankreich hat DAZN noch weitere hochklassige Wettbewerbe im Angebot. So können Abonnenten in der kommenden Saison ausgewählte Spiele der Champions League, alle Spiele der Europa League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 live sehen.

Lediglich 9,99 Euro im Monat kostet ein Abo des Streamingdiensts. Der erste Monat ist gratis. In diesem können sie auch jederzeit das Angebot kostenfrei wieder kündigen.

Deutschland gegen Spanien: Frauen-WM heute im TV sehen

Neben DAZN überträgt auch das ZDFT die Partie. Der Sender beginnt mit der Übertragung um 17.05 Uhr und hat einen Livestream im Angebot.

Frauen-WM: Die deutsche Gruppe B im Überblick

Platz Land Spiele Punkte Tordifferenz 1 Spanien 1 3 +2 2 Deutschland 1 3 +1 3 China 1 0 -1 4 Südafrika 1 0 -2

Frauen-WM: DFB vs. Spanien im Liveticker

Ihr könnt die Partie gegen Spanien nicht sehen, wollt aber trotzdem nichts verpassen? Dann seid ihr bei SPOX genau richtig. Wir haben für Euch einen Liveticker im Programm, mit dem ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt.

DFB-Team bei der Frauen-WM: Marozsan fällt für Vorrunde aus

Beim Auftaktspiel gegen China ging es hart zur Sache. Die Chinesinnen gingen zum Teil grob zu Werke, was den DFB-Frauen sichtlich zu schaffen machte. Giulia Gwinn erlöste das DFB-Team am Ende mit ihrem Treffer von der Strafraumkante.

Aus dem Sieg gegen China resultierten jedoch auch eine Verletzung. So fällt Spielmacherin Dzsenifer Marozsan wegen eines Zehenbruchs für die komplette restliche Vorrunde aus.

"Wir werden versuchen, sie bei der WM wieder auf den Platz zu bringen, aber eine Prognose können wir nicht abgeben", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

DFB-Team vs. Spanien heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Durch den Ausfall von Marozsan ist die Bundestrainerin zu mindestens einer Umstellung gezwungen. Gegen die Spanierinnen könnte Voss-Tecklenburg auch vom 4-3-3-System abkehren. Eine Startformation mit einer Fünferkette könnte die Bundestrainerin beispielsweise gegen den spielstarken Gegner aufbieten.

Deutschland: Schult - Hendrich, Hegering, Doorsoun, Simon - Leupolz, Däbritz - Gwinn, Popp, Huth - Schüller.

Schult - Hendrich, Hegering, Doorsoun, Simon - Leupolz, Däbritz - Gwinn, Popp, Huth - Schüller. Spanien: Panos - Torrejon, Irene Paredes, Maria Leon, Corredera - Torrecilla - Sampedro, Putellas - Vicky Losada, Jenni, Mariona Caldentey.

Frauen-WM: Alle Weltmeister in der Übersicht