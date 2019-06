Frauen WM: Deutschland gegen Nigeria heute im Liveticker

Für die deutschen Frauen wird es heute ernst. Im ersten Achtelfinale der Frauen-WM trifft das Team der DFB-Damen auf Nigeria. Alle Infos zur Berichterstattung im Liveticker findet ihr hier.

Deutschland auf dem Weg zum Frauen-WM-Titel. Hole dir jetzt deinen DAZN Gratismonat!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert

Frauen-WM: Deutschland gegen Nigeria im Liveticker

Vor Beginn: Dzsenifer Marozsan ist nach ihrem Zehenbruch womöglich doch schon eine Option. "Sie geht mit ins Training, dann schauen wir, wie der Fuß reagiert", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg: "Wir halten uns die Optionen offen."

Vor Beginn: Auch ein Blick auf die Statistik gegen Deutschland spricht nicht für die Super-Falcons. Von den bisherigen sieben Spielen gegen Deutschland verlor man alle und sammelte dabei ein schauriges Torverhältnis von 2:22.

Vor Beginn: Die Nigerianerinnen schafften es zwar, Südkorea mit 3:0 zu besiegen und Frankreich zumindest das Leben schwer zu machen. Aus den Auftritten gegen die Gastgeberinnen und Norwegen resultierten dennoch 0 Tore und 0 Punkte.

Vor Beginn: "Wir wissen, dass da ein Brocken auf uns zukommt", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg über den Gegner Nigeria vor dem Spiel am Samstag, wohlwissend, dass der Gegner nur gerade so in die K.o.-Phase eingezogen ist.

Frauen-WM: Deutschland - Nigeria im TV und Livestream

Das erste Achtelfinale der Frauen-WM - und Deutschland ist direkt mit von der Partie. Für die DFB-Damen geht es gegen Nigeria und auf DAZN könnt ihr live mit dabei sein. Der Streaming-Dienst zeigt während der vier Achtelfinal-Tage ein Spiel am Tag. Ab dem Viertelfinale werden dann sogar alle Spiele übertragen.

Den Start in die K.o.-Runde könnt ihr außerdem im Free-TV verfolgen. Das ZDF beginnt um 16.45 Uhr mit seiner Berichterstattung und bietet darüber hinaus einen Livestream an.

DFB-Team: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Schult - Gwinn, Doorsoun, Hegering, Schweers - Leupolz, Oberdorf - Huth, Magull, Däbritz - Popp

© getty

Frauen-WM: Alle Achtelfinals im Überblick