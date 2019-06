Frauen-WM 2019: Wann findet das Halbfinale statt?

Die Frauen-WM 2019 neigt sich ihrem Ende entgegen. Nach den beiden letzten Viertelfinalspielen zwischen Deutschland und Schweden und Italien gegen die Niederlande stehen die beiden Halbfinals an. Hier erfahrt ihr, wann und wo die Runde der letzten vier bei der WM in Frankreich stattfindet.

Sichere dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat bei DAZN und verfolge die entscheidenden Spiele bei der Frauen-WM und viele weitere Sporthighlights im Livestream.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die DFB-Frauen haben bei dieser Frauen-WM bislang nur selten überzeugt, den Sprung ins Viertelfinale aber dennoch geschafft - und das sogar ohne Gegentor.

In der Runde der letzten acht Mannschaften trifft die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in der Neuauflage des Finals von 2003 auf Schweden. Vor 16 Jahren gewann Deutschland dank eines Golden Goals von Nia Künzer seinen ersten WM-Titel.

© getty

Frauen-WM: Welche Teams spielen im Halbfinale?

Das erste Halbfinale bei der Frauen-WM steht bereits fest: England trifft nach dem souveränen 3:0-Erfolg über Norwegen im Viertelfinale auf Weltmeister USA. Die Amerikanerinnen lieferten sich im Viertelfinale ein spannendes Duell mit Gastgeber Frankreich und zog dank eines Doppelpacks von Megan Rapinoe ins Halbfinale ein.

Komplettiert wird das Halbfinale von den Siegern aus den Spielen Italien gegen die Niederlande (Sa., 15 Uhr) und Deutschland gegen Schweden (Sa., 18.30 Uhr).

Team A Team B England Frankreich Italien/Niederlande Deutschland/Schweden

Frauen-WM 2019: Wann finden die Halbfinals statt?

Auf die beiden abschließenden Viertelfinalspiele am Samstag folgen zwei Ruhetage bei der Frauen-WM in Frankreich. Am 2. Juli treffen dann die USA und England aufeinander. Einen Tag später kommt es zum Duell zwischen dem Sieger aus der Partie Italien gegen die Niederlande und Deutschland gegen Schweden. Anstoß der jeweiligen Halbfinalpartien ist um 21 Uhr.

Datum Team A Team B Anstoß Spielort 02. Juli 2019 England Frankreich 21 Uhr Lyon 03. Juli 2019 Italien/Niederlande Deutschland/Schweden 21 Uhr Lyon

Frauen-WM 2019 im LIVESTREAM verfolgen

Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF berichten ausführlich von der Frauen-WM 2019 in Frankreich und zeigen alle Partien entweder im Fernsehen oder im Livestream in den jeweiligen Sender-Mediatheken.

In Deutschland besitzt außerdem der Streamingdienst DAZN als Sublizenznehmer die Rechte an der Live-Übertragung von insgesamt 26 Spielen der Frauen-WM inklusive aller Spiele der deutschen Damen und allen Partien ab dem Viertelfinale.