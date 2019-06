Frauen-WM heute live: Zwei Ruhetage vor den Halbfinalspielen

Die Frauen-WM 2019 in Frankreich nähert sich langsam aber sicher ihrem Höhepunkt. SPOX liefert euch alle wichtigen Infos zum Turnier und zu den Live-Spielen am heutigen Sonntag.

Frauen-WM: Heute ist Ruhetag

Nach dem Viertelfinale ist vor dem Halbfinale: Nach nun schon bereits 60 absolvierten Turnierspielen legt die die Frauen-WM eine Ruhepause ein.

Die Partie zwischen den DFB-Damen und Schweden am Samstag war das letzte von vier Viertelfinalspielen. Das erste Halbfinale zwischen England und den USA findet am kommenden Dienstag in Lyon statt (2. Juli). Einen Tag später folgt das zweite Halbfinale zwischen Schweden und der Niederlande.

Frauen-WM 2019: Wann findet das Finale statt?

Das Finale der Frauen-WM 2019 ist auf den 7. Juli datiert. Gespielt wird im Parc Olympique Lyonnais in Lyon. Dort finden auch beide Halbfinalspiele statt. Einen Tag vor dem WM-Finale wird im Duell zwischen den beiden im Halbfinale gescheiterten Teams der WM-Dritte ermittelt. Anders als das Finale und die Halbfinalspiele findet das Spiel um Platz drei in Nizza statt.

Frauen-WM 2019 im TV und online im Live-Stream

Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsehnder ARD und ZDF übertragen alle Spiele von der Frauen-WM live im TV oder via Livestream in den Mediatheken.

Als Sublizenznehmer der ARD und des ZDF hat sich auch DAZN die Live-Rechte für insgesamt 26 Spiele bei der Frauen-WM gesichert inklusive aller Spiele der DFB-Damen. Seit dem dem Viertelfinale überträgt der Streamingdienst alle Spiele der Weltmeisterschaft.

DFB-Damen bei der Frauen-WM: Spielplan und Ergebnisse