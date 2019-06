Frauen-WM heute live: USA, Schweden und Chile im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag wird bei der Frauen-WM 2019 in Frankreich in Gruppe F gespielt. Wer auf wen trifft und wo ihr die Begegnungen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Die Gruppe F hat mit den USA und Schweden zwei absolute Schwergewichte des Frauenfußballs zu bieten. Nach einem absolvierten Spieltag ist aber natürlich noch alles offen.

Frauen-WM: Die heutigen Spiele

Und so ist der Plan für den heutigen Sonntag. Die USA trifft nach dem fulminanten Kantersieg am ersten Spieltag gegen Thailand auf die noch sieglosen Chileninnen. Die ebenfalls siegreichen Schwedinnen müssen bereits nachmittags gegen Thailand ran.

Anstoß Heim Gast 15 Uhr Schweden Thailand 18 Uhr USA Chile

Frauen-WM: Der Spieltag live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der FIFA-Frauen-WM 2019 teilen sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF und der Internetstreaming-Dienst DAZN. DAZN überträgt jeweils ein Spiel pro Turniertag, während ARD und ZDF gemeinsam alle Spiele übertragen.

Das erste Spiel am Nachmittag zwischen Schweden und Thailand zeigt die ARD kostenfrei im Free-TV. Die Übertragung beginnt um 14.50 Uhr. Folgendes Personal wird euch durch das Spielgeschehen begleiten:

Moderator: Claus Lufen

Claus Lufen Expertin: Nia Künzer

Zusätzlich dazu bietet die ARD auch einen Online-Livestream für die Nutzung auf mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets an.

Das zweite Spiel des Tages zwischen der USA und Chile wird von DAZN übertragen.

Frauen-WM: Der Spieltag im Liveticker

Wer auf das Bewegtbild zur Frauen-WM verzichten kann, ist auch hier bei SPOX bestens aufgehoben. SPOX bietet beide Spiele in einem umfassenden Liveticker zum Mitlesen an. So verpasst ihr garantiert keinen Treffer aus Gruppe F.

Neben den Livetickern zur Frauen-WM, die jeden Tag angeboten werden, decken die SPOX-Liveticker auch viele andere Sportarten wie Basketball, Tennis, Golf oder Eishockey ab. Schaut euch in der heutigen Liveticker-Übersicht doch einfach einmal um.

Frauen-WM: USA mit Rekordsieg zum Auftakt

Titelverteidiger USA hat in seinem ersten Gruppenspiel bei der WM in Frankreich einen historischen Kantersieg gefeiert und ein Zeichen an die Konkurrenz geschickt. Die Amerikanerinnen gewannen gegen ein chancenloses Thailand 13:0 (3:0) und sorgten für den höchsten Sieg in der bisherigen WM-Geschichte.

Doch die Amerikanerinnen mussten sich trotz der überzeugenden Leistung Kritik von zwei ehemaligen kanadischen Nationalspielerinnen gefallen lassen. Clare Rustad und Kaylyn Kyle gefiel es nämlich ganz und gar nicht, wie die Amerikanerinnen in der Schlussphase jedes Tor bejubelten.

"Ich denke nur, sie hätten mit Demut gewinnen können - das ist ihnen nicht gelungen", so Rustad zu TSN. "Tore spät im Spiel so zu bejubeln, ist komplett unnötig. Was soll das?", führte sie fort. Wie werden die USA-Damen jetzt nachlegen?

Frauen-WM: Die Gruppe F nach dem ersten Spieltag

Hier die aktuelle Tabelle der Gruppe F vor dem zweiten Spieltag am heutigen Sonntag. Die USA natürlich mit einem überragenden Torverhältnis.