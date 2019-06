Frauen-WM heute live: Spanien gegen USA und Schweden gegen Kanada im TV, Livestream und Liveticker

Vier Teilnehmer für das Viertelfinale der Frauen-Fußballweltmeisterschaft stehen bereits fest. Heute wollen Spanien, Topfavorit USA, Schweden und Kanada ihr Ticket für die nächste Runde lösen. Wie ihr die Spiele im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Erlebe die K.o.-Phase der Frauen-WM live auf DAZN. Sichere dir jetzt deinen Gratis-Monat!

Spanien wurde in Gruppe B Zweiter hinter der deutschen Nationalmannschaft. Dadurch erreichte La Furia Roja zum ersten Mal in der Geschichte der Frauen-Weltmeisterschaft die KO-Runde. Topfavorit USA brach in der Vorrunde jegliche Rekorde: Am Ende der Gruppenphase stand für die US-Girls eine Bilanz von neun Punkten und 18:0 Toren zu Buche.

Ein weiteres Europa-Nordamerika-Spiel gibt es am Abend: Schweden tritt gegen Kanada an. Die Schwedinnen wurden in der Gruppenphase nur von den US-Amerikanerinnen besiegt. Auch Kanada kam mit sechs Punkten durch die Vorrunde, die einzige Turnierniederlage gab es gegen die Niederlande.

Frauen-WM: Die heutigen Spiele im Überblick

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Spielort TV Livestream Liveticker 24.06. 18 Uhr Spanien USA Reims ARD ARD SPOX 24.06. 21 Uhr Schweden Kanada Paris ARD DAZN, ARD SPOX

Frauen-WM: Das Achtelfinale live im TV

Der Großteil der Frauen-WM wird im Free-TV gezeigt. Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF teilen sich die Übertragungen der Spiele beim Turnier in Frankreich auf. Beide Montagspartien werden im Ersten gezeigt. Die Vorberichterstattung der Partie Spanien gegen USA beginnt 25 Minuten vor Anpfiff, um 17.35 Uhr. Beim Spiel Schweden gegen Kanada beginnt die ARD ihre Übertragung bereits um 20.15 Uhr, 45 Minuten vor dem Anstoß. Begleitet werden die Partien von folgendem Team:

Reporter Spanien gegen USA: Bernd Schmelzer

Reporterin Schweden gegen Kanada: Stephanie Baczyk

Moderator: Claus Lufen

Expertin: Nia Künzer

Frauen-WM: Das Achtelfinale im Livestream

Beide Achtelfinalbegegnungen werden von der ARD auch online im Livestream übertragen. Die Livestreams sind auf der Seite der Sportschau abrufbar.

Zusätzlich wird die Abendpartie Schweden gegen Kanada auch auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst zeigt täglich ein Achtelfinalspiel. Ab dem Viertelfinale gibt es bei DAZN alle Partien der Weltmeisterschaft zu sehen.

© getty

Frauen-WM: Das Achtelfinale im Liveticker

Für alle, die die Spiele nicht im TV oder Livestream verfolgen können, sind die Liveticker von SPOX eine Option. Im Minutentakt werden Updates von den beiden Spielen gegeben, sodass ihr garantiert keine Entscheidung bei der WM verpasst.

Frauen-WM: Alle Achtelfinalspiele im Überblick