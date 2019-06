Frauen-WM heute live: Italien, Brasilien und Australien im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Dienstag geht es bei der Frauen-WM in der Gruppe C um den Einzug ins Achtelfinale. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Begegnungen im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Frauen-WM 2019: Die Spiele des heutigen Tages

Am heutigen Dienstag steht der dritte und letzte Spieltag in der Gruppe C auf dem Programm. Die beiden Spiele gehen zeitgleich um 21 Uhr über die Bühne.

Termin Gruppe Team A Team B Spielort Dienstag, 17. Juni, 21 Uhr C Italien Brasilien Valenciennes Dienstag, 17. Juni, 21 Uhr C Jamaika Australien Grenoble

Frauen-WM 2019: Gruppe C heute im TV und Livestream

Alle Spiele der Frauen-WM sind bei der ARD oder im ZDF im Free-TV oder Livestream zu sehen. Am heutigen Abend könnt ihr auf den ZDF-Livestream zurückgreifen, um beide Spiele der Gruppe C zu verfolgen.

Außerdem zeigt DAZN während der WM nicht nur jede Partie der deutschen Frauen, sondern weiterhin jeden Tag ein Spiel ohne deutsche Beteiligung. Heute überträgt der Streamingdienst die Begegnung Italien vs. Brasilien live und in voller Länge. Pünktlich zum Spielbeginn begrüßt euch Kommentator Nico Seepe.

Nach Spielende könnt ihr euch das entscheidende Gruppenspiel zwischen Italien und Brasilien zudem im Re-Live erneut auf DAZN anschauen. Außerdem zeigt der Streamingdienst die Highlights aller 52 WM-Spiele.

Frauen-WM 2019: Der 3. Spieltag im Liveticker

Aber auch ohne Livestream müsst ihr nicht auf die finalen Partien in Gruppe C verzichten: SPOX tickert alle Spiele der Frauen-WM ausführlich. So stehen euch auch heute zwei Einzelticker zu den beiden Begegnungen zur Verfügung.

Hier geht's zum Spiel Italien vs. Brasilien.

Hier findet ihr die Partie Jamaika gegen Australien.

Frauen-WM 2019: So kommen Brasilien und Italien weiter

Insbesondere Titelkandidat Brasilien steht vor der Partie gegen Italien unter enormem Druck. Nach der überraschenden 2:3-Niederlage gegen Australien ist ein Sieg notwendig, um sicher das Achtelfinale zu erreichen. Im Falle eines Unentschiedens oder einer Niederlage würde wohl Australien vorbeiziehen, das gegen Jamaika klarer Favorit ist.

Italien hat mit einem Unentschieden den Gruppensieg sicher. Die vier besten der sechs Gruppendritten erreichen ebenfalls die erste K.o.-Runde. Dann wartet direkt das Duell mit einem Gruppenersten und somit eine entsprechend schwere Aufgabe.

Frauen-WM: Die Tabelle von Gruppe C vor dem 3. Spieltag

Jamika verlor beide bisherigen Spiele deutlich und hat nur noch theoretische Chancen auf den Achtelfinal-Einzug.