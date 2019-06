Frauen-WM heute live: England vs. Japan und Schottland vs. Argentinien im TV, Livestream und Liveticker

In der Gruppe D stehen heute bei der Frauen-WM in Frankreich die abschließenden Gruppenspiele an. Hier gibt es alle Infos zu Partien sowie zur Übertragung im TV und Livestream.

Frauen-WM 2019: Die Spiele des heutigen Tages

England hat in der Gruppe D die beste Ausgangslage. Den Lionesses reicht ein Remis für den Gruppensieg. Selbst Tabellenletzter Schottland hat noch eine theoretische Chance aufs Achtelfinale. Dafür müssen sie jedoch einen hohen Sieg gegen Argentiniten einfahren und auf Schützenhilfe aus den anderen Gruppen hoffen.

Termin Gruppe Team A Team B Spielort Mittwoch, 18. Juni, 21 Uhr D Japan England Nizza Mittwoch, 18. Juni, 21 Uhr D Schottland Argentinien Paris

Frauen-WM 2019: Gruppe D heute im TV und Livestream

DAZN und die öffentlich-rechtlichen Sender teilen sich die Übertragungen der Frauen-WM. Beide Spiele des heutigen Mittwochs werden jedoch nur im Livestream zu sehen.

Die Begegnung Schottland gegen Argentinien überträgt das ZDF auf zdfsport.de. Das Parallelspiel Japan gegen England ist ebenfalls auf der Webseite des Zweiten Deutschen Fernsehens abrufbar.

Darüber hinaus können DAZN-Abonnenten das Spiel auch auf dem Internet-Streamingportal sehen. Der Streaming-Dienst zeigt pro Tag immer eine Partie der Endrunde live.

Frauen-WM 2019: Der 3. Spieltag im Liveticker

Aber auch ohne Bewegtbildmaterial müsst ihr nicht auf die Partien in der Gruppe D verzichten: SPOX tickert alle Spiele der Frauen-WM ausführlich. So auch die Begegnungen am heutigen Mittwoch.

Hier geht's zum Spiel Japan vs. England

Hier findet ihr die Partie Schottland gegen Argentinien.

Frauen-WM: Die Tabelle von Gruppe D vor dem 3. Spieltag