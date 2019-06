Frauen-WM heute live: Deutschland, Frankreich und Norwegen im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Montag tritt bei der Frauen-WM die deutsche Nationalmannschaft in Gruppe B an und Gastgeber Frankreich spielt in Gruppe A. Welche Spiele heute ausgetragen werden und wo ihr die Begegnungen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät euch SPOX.

Sichere dir deinen DAZN-Gratismonat und genieße 26 Spiele der Frauen-WM 2019 live und in voller Länge auf DAZN.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Am heutigen Montag beginnt der letzte Vorrundenspieltag bei der Frauen-WM 2019 und Gruppe A und B sind als erstes an der Reihe. So tritt neben Gastgeber Frankreich auch die deutsche Nationalmannschaft an. Die DFB-Elf ist bereits für die nächste Runde qualifiziert, die französischen Damen ebenfalls - doch was macht die Konkurrenz?

Frauen-WM: Die heutigen Spiele im Überblick

Der Plan für den heutigen Montag sieht also vier Spiele vor. In Gruppe B muss Deutschland gegen Südafrika ran, Spanien trifft auf China. Gruppe A beinhaltet ein Aufeinandertreffen Nigerias mit Frankreich sowie das Duell zwischen Südkorea und Norwegen.

Gruppe Anstoß Heim Gast A 21 Uhr Nigeria Frankreich A 21 Uhr Südkorea Norwegen B 18 Uhr China VR Spanien B 18 Uhr Südafrika Deutschland

© getty

Frauen-WM: Der Spieltag live im TV

Die FIFA-Frauen-WM 2019 wird von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF übertragen. Im Free-TV wird heute die Partie zwischen Deutschland gegen Südafrika übertragen. Die ARD zeigt die Partie live und in voller Länge ab 18 Uhr. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 17.15 Uhr mit folgendem Personal.

Moderatorin: Claus Lufen

Reporterin: Stephanie Baczyk

Expertin: Nia Künzer

Frauen-WM: Der Spieltag im Livestream

Neben der Live-Übertragung im TV zeigt die ARD alle heutigen Spiele auch im Livestream. Einen Überblick zu allen Livestreams der heutigen Spiele findet ihr hier.

Zudem hält auch der Streamingdienst DAZN einen Teil der Übertragungsrechte und zeigt ebenfalls das Spiel zwischen Deutschland und Südafrika. Auf DAZN steht euch folgendes Personal zur Verfügung:

Kommentator: Flo Hauser

Flo Hauser Expertin: Nicole Rolser

Am morgigen Dienstag ist DAZN erneut mit von der Partie und zeigt unter anderem die Begegnung zwischen Italien und Brasilien. Starte jetzt deinen Gratismonat und sichere dir besten Livesport auf DAZN.

Frauen-WM: Die heutigen Spiele im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, die Spiele im Livestream oder TV zu sehen, hat mit dem ausführlichen SPOX-Liveticker stets eine hervorragende Alternative, um bestens zum Spielgeschehen informiert zu bleiben.

Anstoß Heim Gast Liveticker 21 Uhr Nigeria Frankreich Liveticker 21 Uhr Korea Republik Norwegen Liveticker 18 Uhr China VR Spanien Liveticker 18 Uhr Südafrika Deutschland Liveticker

Frauen-WM: Die Gruppe A vor dem letzten Spieltag

Frankreich ist mit zwei Siegen aus zwei Spielen perfekt in das Turnier gestartet und somit bereits für die nächste Runde qualifiziert. Frankreichs heutiger Gegner Nigeria hat die Chance, noch an Norwegen vorbeizuziehen und ebenfalls ins Achtelfinale vorzurücken. Dafür muss Norwegen allerdings gegen das bislang sieglose Südkorea patzen.

Pl. Land Sp. S U N Pkt. 1 Frankreich 2 2 0 0 6 2 Norwegen 2 1 0 1 3 3 Nigeria 2 1 0 1 3 4 Südkorea 2 0 0 2 0

Frauen-WM: Die Gruppe B vor dem letzten Spieltag

Die deutschen Damen haben es bereits ins Achtelfinale geschafft, doch die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg möchte dennoch eine Niederlage vermeiden. Bereits ein Remis würde sicher reichen, um die Gruppe als Tabellenführer abzuschließen. Zudem würde ein Gruppensieg ein frühes K.o.-Duell mit Titelfavorit USA vermeiden.

Zudem spielt in Gruppe B Spanien gegen China. Beide Mannschaften haben ihre Spiele gegen Südafrika gewonnen und jeweils gegen Deutschland verloren. Die siegreiche Mannschaft würde somit sicher in die nächste Runde einziehen.