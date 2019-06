Frauen-WM heute live: Alle Partien und Übertragungen des heutigen Tages

Bei der Frauen-WM stehen heute zwei Partien auf dem Programm: Australien trifft auf Brasilien und Südafrika spielt gegen China. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Sichert Euch noch heute den DAZN-Gratismonat und seht insgesamt 26 Live-Spiele der FIFA Frauen-WM 2019 in voller Länge bei DAZN.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Frauen-WM in Frankreich: Heutige Spiele im Überblick

Nachdem gestern drei WM-Spiele ausgetragen wurde, duellieren sich am heutigen Donnerstag lediglich vier Mannschaften. Am Abend treffen zunächst die "Matildas" aus Australien, auf den Vizeweltmeister von 2007 aus Brasilien. Im Anschluss an diese Partie stehen sich Südafrika und China gegenüber. Beide Nationalteams konnten bei der WM bislang noch nicht punkten.

Alle heutigen Duelle bei der Frauen-WM 2019 im Überblick:

Anpfiff Gruppe Heim Gast 18 Uhr C Australien Brasilien 21 Uhr B Südafrika China

© getty

Frauen-WM heute live: Heutige Live-Übertragungen im Free-TV

Die erste Begegnung des Tages, zwischen Australien und Brasilien, wird beim öffentlich-rechtlichen ZDF zu sehen sein. Eine halbe Stunde vor Spielbeginn geht es mit der Vorberichterstattung zu dieser Partie los. Ab 17.30 Uhr meldet sich folgendes ZDF-Duo live aus Montpellier:

Reporter: Norbert Galeske

Moderator: Sven Voss

Zusätzlich bietet das ZDF im Internet einen Livestream an: Hier entlang. Das zweite Duell des Tages wird nicht im Fernsehen übertragen.

Frauen-WM 2019 live: Australien - Brasilien heute im LIVESTREAM

Neben allen Auftritten der deutschen Frauen-Nationalmannschaft zeigt DAZN jeden Tag eine weitere Partie.

Am Donnerstag ist das das Aufeinandertreffen von Australien und Brasilien. Kommentiert wird das Spiel von DAZN-Reporter Flo Hauser.

Im Rechtepaket von DAZN ist die Live-Übertragung eines Gruppenspiels pro Spieltag enthalten. Ab dem Viertelfinale sind dann alle Live-Spiele in voller Länge abrufbar.

Hole dir jetzt den kostenlosen Probemonat und verfolge die Frauen-WM auf DAZN!

Außerdem bietet das ZDF einen Livestream zur Partie zwischen Australien und Brasilien an. Diesen findet ihr hier.

Frauen-Weltmeisterschaft 2019: Re-Live und Highlights aller WM-Spiele

Auf DAZN könnt ihralle WM-Spiele, die DAZN im Livestream ausstrahlt, nach Spielenden im Re-Live abrufen.

Außerdem produziert der Streaming-Dienst die Highlight-Clips aller 52 WM-Spiele, sodass ihr die Zusammenfassungen in jedem Fall auf DAZN abrufen könnt.

FIFA Frauen-WM 2019: Kommende Spiele der DFB-Frauen

Das sind die kommenden WM-Aufgaben aus Sicht der deutschen Frauennationalmannschaft: