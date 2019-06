Frauen-WM, Finale 2019: Termin, Austragungsort und Spielstätte

Die Gruppenphase der diesjährigen Frauen-WM neigt sich dem Ende zu. Grund genug, schon einmal einen Blick auf das Finale zu werfen. Wo und wann findet das Endspiel eigentlich statt? SPOX liefert euch alles rund um den Termin sowie den Austragungsort des Finals.

Frauen-WM 2019, Finale: Datum und Uhrzeit

Das Frauen-WM-Turnier, welches am 7. Juni eröffnet worden ist, dauert genau einen Monat. Schon am 7. Juli steigt das Finale der FIFA Frauen-WM in Frankreich.

Anpfiff des WM-Endspiels ist um 17 Uhr. Einen Tag vorher, am 6. Juli, ist das Spiel um Platz drei angesetzt. Auch diese Partie wird um 17 Uhr angepfiffen.

Frauen-Weltmeisterschaft, Endspiel 2019: Ort und der Spielstätte

Die Ehre der Austragung des diesjährigen WM-Finals wird dem Osten des Landes zuteil. Das Endspiel findet in der geschichtsträchtigen Stadt Lyon statt. Am Zusammenfluss von Rhone und Saone sollen die künftigen Weltmeisterinnen gekürt werden.

Schauplatz des Finals der FIFA Frauen-WM ist das Stade de Lyon, besser bekannt als Parc Olympique Lyonnais. Das Stadion wurde im Vorfeld der Europameisterschaft im Januar 2016 eröffnet und trägt seit 2017 den Namen der Versicherungsgruppe Groupama.

Die Heimspielstätte von Olympique Lyon ist mit Hybridrasen ausgestattet und hat Platz für insgesamt 59.286 Zuschauer.

FIFA Frauen-WM 2019: Wo und wann finden die Halbfinals statt?

Die Halbfinal-Begegnungen finden am 2. sowie 3. Juli statt und werden ebenfalls beide in Lyon ausgetragen. Beide Halbfinal-Partien werden um 21 Uhr angepfiffen.

Frauen-WM 2019 live: Übertragung des Finals im TV/Livestream

Ein Großteil der Vorrunden-Spiele der FIFA Frauen-WM 2019 wird live und in voller Länge im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Alle K.o.-Spiele sind bei der ARD und beim ZDF zu sehen. Um die Live-Berichterstattung rund um das WM-Finale kümmert sich die ARD, die das Live-Spiel ebenso im Stream zur Verfügung stellen wird.

Darüber hinaus werden ab dem Viertelfinale alle Live-Spiele im Stream auf DAZN ausgestrahlt, sodass ihr das Finale ebenfalls auf DAZN abrufen könnt.

FIFA Frauen-WM: Weltmeisterinnen der letzten Jahre

