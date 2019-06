Frauen-WM: England gegen Schottland heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag starten die mitfavorisierten Engländerinnen gegen Schottland in ihr WM-Turnier. Alle Informationen zum Spiel sowie zur Übertragung in TV, Stream und Ticker, bekommt ihr hier bei SPOX.

Jetzt kostenlosen DAZN-Probemonat sichern und die Frauen-WM live mitverfolgen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

England gegen Schottland: Wann und wo findet die Partie statt?

Austragungsort der Begegnung ist das 35.000 Zuschauer fassende Allianz Riviera Stadion im französischen Nizza. Der Anstoß ist auf 18 Uhr terminiert.

England gegen Schottland: Die Übertragung im TV und Livestream

Das Aufeinandertreffen zwischen England und Schottland wird live und in voller Länge bei DAZN ausgestrahlt. Übertragungsbeginn ist wenige Minuten vor Anpfiff.

Neben Frauen Fußball zeigt das "Netflix des Sports" aber auch die Serie A, Ligue 1 und Primera Division sowie alle Spiele der UEFA Europa League und ausgewählte Spiele der Champions League. Nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats kostet DAZN dabei lediglich 9,99 Euro monatlich und ist an jedem Monatsende kündbar.

Auch im Free-TV wird die Partie gezeigt. Das ZDF überträgt ab 17.30 Uhr. Mobile User können dort auch auf einen Livestream zugreifen.

England vs. Schottland: Die Übertragung im Liveticker

Wer das Spiel nicht per TV oder Stream verfolgen kann, sollte hier bei SPOX vorbei schauen. Wir tickern die Partie selbstverständlich für euch mit.

Frauen-Fußball-WM: Die Gruppe D

England und Schottland sind mit Argentinien und Japan in Gruppe D gelost worden.