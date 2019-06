Frauen-WM: Deutschland zieht durch 3:0-Sieg gegen Nigeria locker ins Viertelfinale ein

Die deutschen Fußballerinnen haben das WM-Viertelfinale erreicht. Der zweimalige Weltmeister gewann in der ersten K.o.-Runde 3:0 (2:0) gegen Nigeria. Damit steht die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bei der achten WM-Endrunde zum achten Mal im Viertelfinale.

Spielführerin Alexandra Popp (20.) in ihrem 100. Länderspiel, Sara Däbritz per Foulelfmeter (27.) und Lea Schüller (82.) trafen für das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. In der Runde der besten acht Mannschaften bekommt es Deutschland am Samstag (29. Juni) mit Kanada oder Schweden zu tun - die beiden treffen am Montag aufeinander.

Nach dem Erfolg gegen den Rekord-Afrikameister soll auch das Viertelfinale auf dem Weg zur erhofften Olympia-Qualifikation nur eine Zwischenstation für die Deutschen sein. Schließlich dürfen nur die drei besten Teams aus Europa 2020 in Tokio antreten.