Frauen-WM: Deutschland gegen Südafrika heute live im TV, Livestream und Liveticker

Deutschland trifft bei der Frauen-WM 2019 in Frankreich im letzten Gruppenspiel der Gruppe B am heutigen Montag auf Südafrika. Wo ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Deutschland vs. Südafrika heute im Livestream

Der Internetstreaming-Dienst DAZN hat sich die Übertragungsrechte an allen deutschen WM-Spielen in Frankreich gesichert. DAZN zeigt die heutige Partie gegen Südafrika ab 18 Uhr live.

Neben den deutschen Spielen bietet der Streamingdienst jeden Tag ein ausgewähltes Spiel der WM live und in voller Länge im Livestream an.

So könnt ihr euch als Abonnenten in der kommenden Saison auf ausgewählte Spiele der UEFA Champions League, alle Spiele der Europa League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 freuen.

In den 9,99 Euro pro Monat sind allerdings auch andere Sportarten wie Basketball, Handball, Tennis, Eishockey und Boxen beinhaltet. Das Angebot kann jederzeit kostenfrei gekündigt werden.

Frauen-WM 2019: DFB-Elf heute live im TV

Neben DAZN zeigt auch der öffentlich-rechtliche Sender ARD die Begegnung zwischen Deutschland und Südafrika im Free-TV. Auch ein Livestream im Internet steht zur Nutzung auf mobilen Endgeräten wie Tablets oder Smartphones bereit. Folgendes ARD-Trio begleitet euch ab 17.15 Uhr durch den Abend:

Reporterin: Stephanie Baczyk

Stephanie Baczyk Expertin: Nia Künzer

Nia Künzer Moderator: Claus Lufen

DFB-Frauen: Spiel um den Gruppensieg

Die DFB-Elf gewann zuletzt ihr zweites WM-Spiel glücklich mit 1:0 (1:0) gegen Spanien. Nach dem Sieg von China gegen Südafrika war es dann offiziell: Die DFB-Frauen stehen frühzeitig im Achtelfinale der WM. Im letzten Spiel der Vorrunde gegen Südafrika geht es jetzt noch um den Gruppensieg in Gruppe B.

Dafür reicht am heutigen Montag ein Punktgewinn, doch Bundestrainerin Voss-Tecklenburg stellte klar, dass man das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen werde: "Ganz klar ist unser Ziel, mit drei Punkten und einem Sieg vom Platz zu gehen", kündigte sie an.

Deutschland vs. Südafrika heute im Liveticker

Ihr könnt die Partie zwischen Deutschland und Südafrika nicht sehen, wollt aber trotzdem nichts verpassen? Dann seid ihr hier bei SPOX genau richtig. Mit dem umfassenden Liveticker zum letzten Gruppenspiel der DFB-Elf bleibt ihr garantiert auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker Deutschland - Südafrika.

Die SPOX-Liveticker decken neben der Frauen-WM in Frankreich auch viele andere Sportarten wie Basketball, Golf, Handball und Tennis ab. Schaut euch doch einfach in der Liveticker-Tagesübersicht einmal um.

Deutschland vs. Südafrika: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg muss wohl weiterhin auf Spielmacherin Dzsenifer Marozsan verzichten. So könnten beide Teams auflaufen:

Deutschland: Schult - Hendrich, Hegering, Doorsoun, Simon - Leupolz, Däbritz - Gwinn, Popp, Huth - Schüller

Schult - Hendrich, Hegering, Doorsoun, Simon - Leupolz, Däbritz - Gwinn, Popp, Huth - Schüller Südafrika: Swart - Ramalepe, van Wyk, Matlou, Holweni - Kgatlana, Makhabane, Mbane, Biyana, Jane - Fulutudilu

