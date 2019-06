Frauen-WM heute live: Deutschland gegen China im TV, Livestream und Liveticker

Die DFB-Frauen bestreiten heute gegen China ihr Auftaktspiel bei der Weltmeisterschaft 2019 (15 Uhr). Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Frauen-WM: Deutschland gegen China heute live live im TV und LIVE-STREAM

Die Streaming-Plattform DAZN überträgt in der Gruppenphase ein Spiel pro Spieltag live und in voller Länge. Am Samstag überträgt DAZN das Match von Deutschland gegen China. Die Übertragungen starten hierbei immer wenige Minuten vor Anpfiff. Ab dem Viertelfinale zeigt der Streaming-Dienst alle Partien live.

Das Auftaktspiel der deutschen Frauen könnt ihr zudem heute ab 14.30 Uhr live in der ARD verfolgen. Gemeinsam mit dem ZDF überträgt der öffentlich-rechtliche Sender in diesem Jahr alle Partien der Frauen-WM live und in voller Länge.

Falls eine Partie nicht im Hauptprogramm gezeigt werden kann, findet ihr auf sportschau.de einen Livestream. Auch für das Spiel Deutschland gegen China bietet die ARD einen Stream auf der Website an.

© getty

Frauen-WM im Liveticker - DFB-Team gegen China heute verfolgen

Falls ihr das Spiel Deutschland gegen China heute aber nicht im TV oder Livestream verfolgen könnt, habt ihr auf SPOX die Möglichkeit, durch den Liveticker immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben und keine wichtige Spielszene zu verpassen. Hier geht's zum Liveticker von Deutschland gegen China.

Deutschland mit gutem Einstand bei der Frauen-WM

Die deutschen Frauen gelten in diesem Jahr wieder mal als Favoritinnen auf den Titel und wollen dieser Favoritenrolle gleich im Auftaktspiel gegen China gerecht werden. Generell haben die DFB-Frauen eine machbare Gruppe erwischt, nach dem Spiel gegen China geht es noch gegen Spanien und WM-Neuling Südafrika.

Dennoch: Die Chinesinnen haben eine lange Tradition, was Frauenfußball angeht, standen 1999 sogar im WM-Finale und scheiterten erst im Elfmeterschießen an den USA.

Die Gruppe B im Überblick

Land Weltrangliste Bestes Resultat Deutschland 2 Weltmeister (2003, '07) China 16 Vize-Weltmeister (1999) Spanien 13 Vorrunde (2015) Südafrika 49 Neuling

Frauen-WM: Der potentielle Weg Deutschlands ins Finale

Trotzdem sollte der Auftaktgegner kein Hindernis darstellen, wenn die Deutschen in diesem Turnier weit kommen werden. Falls man die Gruppe gewinnt, geht es über Grenoble und Rennes zum Halbfinale und möglichen Finale nach Lyon.

Runde Datum Uhrzeit Spielort Gegner Gruppenphase 08.06.2019 15 Uhr Rennes China Gruppenphase 12.06.2019 18 Uhr Valenciennes Spanien Gruppenphase 17.06.2019 18 Uhr Montpellier Südafrika Achtelfinale 22.06.2019 17.30 Uhr Grenoble tba Viertelfinale 29.06.2019 18.30 Uhr Rennes tba Halbfinale 03.07.2019 21 Uhr Lyon tba Finale 07.07.2019 17 Uhr Lyon tba

Frauen-WM: Die bisherigen Ergebnisse Deutschlands

Die deutschen Frauen waren bisher bei jeder offiziellen Frauen-WM seit 1991 dabei, konnten 2003 und 2007 gleich zweimal in Folge Weltmeister werden, ein Novum bei Männern oder Frauen.

Jahr Ergebnis 1991 Vierter 1995 Vize-Weltmeister 1999 Viertelfinale 2003 Weltmeister 2007 Weltmeister 2011 Viertelfinale 2015 Vierter

Frauen-WM: Alle Weltmeister seit 1991

Die Weltmeisterschaften wurden vor 28 Jahren erstmals ausgetragen. Rekordchampion sind die USA, die 2015 zum dritten Mal Weltmeister wurden, die Japanerinnen konnten 2011 zum ersten Mal überhaupt als asiatische Nation den Titel gewinnen.