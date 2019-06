Frauen-WM: Auf diesen Gegner kann Deutschland im Halbfinale treffen

Gegen wen Deutschland, sofern man gegen Schweden (18.30 Uhr live auf DAZN und in der ARD) gewinnen sollte, im Halbfinale spielen könnte, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Frauen-WM: Auf diesen Gegner könnte Deutschland treffen

Sollte das heutige WM-Viertelfinale gegen Schweden gewonnen werden, würde Deutschland entweder gegen Italien oder die Niederlande spielen. Die Partie würde am Mittwoch, 3. Juli, um 21 Uhr in Lyon stattfinden.

Das andere Halbfinale zwischen England und den USA wird einen Tag zuvor, am 2. Juli, ausgetragen. Austragungsort ist ebenfalls Lyon. Das Finale findet am Sonntag, 7. Juli, um 17 Uhr in Lyon statt.

© getty

Frauen-WM: Der restliche Turnier-Plan

Datum Uhrzeit Heim Gast Dienstag, 2. Juli 21 Uhr England USA Mittwoch, 3. Juli 21 Uhr Italien/Niederlande Deutschland/Schweden Samstag, 6. Juli 17 Uhr Verlierer HF1 Verlierer HF2 Sonntag, 7. Juli 17 Uhr Sieger HF1 Sieger HF2

Frauen-WM: Die Ergebnisse der Viertelfinal-Partien

Heim Gast Ergebnis Norwegen England 0:3 Frankreich USA 1:2 Italien Niederlande - Deutschland Schweden -

© getty

DFB-Damen bei der WM 2019: Spielplan im Überblick