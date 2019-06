Frauen-WM 2019, Achtelfinale: Wann spielt Deutschland?

Unabhängig vom Ausgang der Partie gegen Südafrika hat sich die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bereits für das Achtelfinale der WM qualifiziert. Wann die DFB-Frauen als Nächstes spielen und welche Nationen mögliche Gegner sind, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Montag treffen die DFB-Frauen im letzten Gruppenspiel auf Südafrika (18 Uhr im Liveticker). Deutschland steht durch die beiden Siege gegen China und Spanien zwar sicher im Achtelfinale, für den Gruppensieg wird aber noch ein Punkt benötigt. Sollten sich China und Spanien im zeitgleichen Spiel allerdings unentschieden trennen, reicht Deutschland sogar eine Niederlage.

Frauen-WM, Achtelfinale: Wann spielt Deutschland?

Sollten die DFB-Frauen Erster in Gruppe B werden, würde Deutschland am Samstag, den 22. Juni, um 17.30 Uhr auf die drittplatzierte Nation aus den Gruppen A, C oder D treffen.

Falls Deutschland den Gruppensieg verpassen sollte, würden die DFB-Frauen auf den Sieger der Gruppe F treffen, den USA und Schweden unter sich ausmachen. Diese Partie findet am Montag, den 24. Juni, um 18 Uhr statt.

Bei der Frauen-WM 24 Teams an den Start gegangen, davon scheiden lediglich acht Teams nach der Vorrunde aus. Neben den sechs Gruppensiegern und Gruppenzweiten qualifizieren sich die vier besten Gruppendritten für die K.o.-Runde.

Die vier besten Gruppendritten werden anhand ihrer Punktzahl, des Torverhältnisses und der geschossenen Tore ermittelt.

Rangliste der Gruppendritten (Stand: 17.06., 17.30 Uhr):

Platz Nation Gruppe Punkte Tore 1 Australien C 3 4:4 2 China B 3 1:1 3 Nigeria A 3 2:3 4 Argentinien D 1 0:1 5 Kamerun E 0 1:4 6 Chile F 0 0:5

DFB-Frauen: Mögliche Achtelfinal-Gegner als Gruppensieger



Die DFB-Frauen würden als Gruppensieger auf den Dritten der Gruppen A, C oder D treffen. Diejenige Nation muss sich als Voraussetzung unter den besten vier Gruppendritten des Turniers befinden.

Aktuelle Tabelle der Gruppe A (Stand: 17.06, 17.30 Uhr):

Pl. Land Sp. S U N Pkt. 1 Frankreich 2 2 0 0 6 2 Norwegen 2 1 0 1 3 3 Nigeria 2 1 0 1 3 4 Südkorea 2 0 0 2 0

Aktuelle Tabelle der Gruppe C (Stand: 17.06, 17.30 Uhr):

Pl. Land Sp. S U N Pkt. 1 Italien 2 2 0 0 6 2 Brasilien 2 1 0 1 3 3 Australien 2 1 0 1 3 4 Jamaika 2 0 0 2 0

Aktuelle Tabelle der Gruppe D (Stand: 17.06, 18 Uhr):