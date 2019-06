Frauen-WM, Achtelfinale heute live: England – Kamerun im TV/LIVESTREAM/LIVETICKER

Nachdem die beiden ersten Achtelfinal-Duelle am gestrigen Samstag ausgetragen wurden, stehen heute Abend die nächsten Begegnungen der Frauen-WM auf dem Spielplan. Unter anderem treffen die Titelfavoriten Brasilien und Frankreich aufeinander. Alles was ihr in puncto Übertragung im TV, Livestream und Liveticker wissen müsst, könnt ihr hier nachlesen.

Verfolge das Duell der beiden Fußball-Großnationen Frankreich - Brasilien live in voller Länge und hole dir jetzt deinen DAZN-Gratismonat.

Frauen-WM heute live: England - Kamerun live im TV

An Live-Bildern von der diesjährigen Frauen-WM in Frankreich mangelt es nicht. Neben den zwei öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern ARD und ZDF strahlt auch der Streaming-Dienst DAZN ausgewählte Live-Spiele aus. Ein Viertelfinale mit deutscher Beteiligung wird in der ARD zu sehen sein, während das Halbfinale vom ZDF übertragen wird. Das WM-Endspiel wird in jedem Fall bei der ARD übertragen.

Auch die Achtelfinal-Begegnung zwischen England und Kamerun wird im Free-TV bei der ARD zu sehen sein. 15 Minuten vor Anpfiff legt Das Erste mit den Vorberichten und Analysen rund um die Partie England - Kamerun los. Folgendes ARD-Trio geht ab 17.15 Uhr live auf Sendung:

Moderator: Claus Lufen

Expertin: Nia Künzer

Kommentator: Bernd Schmelzer

Frauen-WM, Achtelfinale live: England gegen Kamerun heute im LIVESTREAM

Selbstverständlich könnt ihr das Live-Spiel auch mittels anderer Empfangsgeräte verfolgen. Mithilfe des Sportschau-Livestreams habt ihr die Möglichkeit, die Partie per Smart TV oder von unterwegs via Smartphone abzurufen. Die Übertragung des Spiels im Livestream beginnt parallel zur Live-Übertragung im Fernsehen ab 17.15 Uhr, sodass euch die Vorberichterstattung nicht entgeht.

Das Streaming-Portal DAZN ist am heutigen Sonntag nur bei einem Live-Spiel mit von der Partie. DAZN zeigt lediglich das Duell zwischen Frankreich und Brasilien live, welches ab 21 Uhr von Mario Rieker kommentiert wird.

England gegen Kamerun live: FIFA Frauen-WM 2019 im LIVETICKER

All jene, bei denen das Datenvolumen zum Streamen nicht ausreichen sollte, können die Live-Begegnung ebenso im SPOX-Liveticker mitverfolgen. Schließlich tickert SPOX das gesamte Live-Spielgeschehen der Partie England - Kamerun, sodass ihr keine Minute des Achtelfinals verpassen müsst.

SPOX hat aber nicht nur dieses Achtelfinal-Duell im Angebot. Alle Spiele der Frauen-WM 2019 werden im Liveticker von SPOX begleitet. Zum Liveticker der Partie England - Kamerun geht's hier lang.

© getty

England - Kamerun: Wo und wann findet die Partie statt?

Das Spiel wird nahe der französisch-belgischen Grenze in Valenciennes ausgetragen. Dort rollt der Ball ab 17.30 Uhr über den grünen Rasen:

England vs. Kamerun - Alle Infos zum Spiel:

Stade du Hainaut, Valenciennes Kapazität 24.926 Plätze Heimspielort FC Valenciennes Eröffnung 26. Juli 2011 Baukosten ca. 75 Mio. €

FIFA Frauen-WM 2019 in Frankreich: Alle Achtelfinal-Begegnungen im Überblick

Alle Achtelfinal-Paarungen der Frauen-WM 2019 im Überblick: