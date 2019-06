Frauen-WM 2019: Wann spielt Deutschland wieder bei der Weltmeisterschaft?

Seitdem die Weltmeisterschaft der Frauen ausgetragen wird, beendeten die DFB-Frauen das WM-Turnier fast immer unter den letzten vier Mannschaften. Auch in diesem Jahr ist das DFB-Team souverän ins Achtelfinale eingezogen. Während der Gegner noch nicht bekannt ist, steht der Spieltermin bereits fest. Hier erfahrt ihr, wann das DFB-Team wieder im Einsatz ist.

Frauen-WM 2019, DFB-Frauen: Wann spielt Deutschland wieder?

Nur fünf Tage nach der letzten Vorrundenpartie der DFB-Frauen steigt in Grenoble das erste WM-Achtelfinale. Schon am ersten Achtelfinaltag am Samstag, den 22. Juni, bestreitet die deutsche Frauennationalmannschaft ihre erste Partie in der K.o.-Phase.

Der Achtelfinal-Gegner kann, abhängig von Punkte- und Torausbeute, aus den Gruppen A, C oder D kommen. Schauplatz des ersten Achtelfinals ist das Stade des Alpes in Grenoble, welches Platz für 20.068 Zuschauer bietet. Die Partie wird um 17.30 Uhr angepfiffen.

Datum Anpfiff Team A Team B Spielort 22.06.19 17.30 Uhr Deutschland 3. A/C/D Stade des Alpes, Grenoble

FIFA Frauen-WM 2019, DFB-Team: Mögliches Viertelfinale, Halbfinale und Finale

Ein Viertelfinal-Einzug der DFB-Frauen würde eine Reise ins über 800 Kilometer entfernte Rennes nach sich ziehen. Die Viertelfinal-Partie zwischen dem Sieger aus Grenoble und dem Sieger aus Paris findet im Roazhon Park von Rennes statt.

Die Halbfinal-Begegnungen steigen am Dienstag, den zweiten Juli, sowie am Mittwoch, den dritten Juli. Beide Halbfinals werden, genau wie das Endspiel, im Groupama Stadium von Lyon ausgetragen.

Mögliche K.o.-Runden-Termine für die DFB-Damen im Überblick:

Runde Datum Team 1 Team 2 Viertelfinale 29.06.19 Sieger Grenoble Sieger Paris Halbfinale 03.07.19 Sieger Valenciennes Sieger Rennes Finale 07.07.19 Sieger HF 1 Sieger HF 2

DFB-Frauen: Abschneiden bei vergangenen WM-Turnieren

Von zwei WM-Turnieren abgesehen standen die DFB-Frauen immer unter den besten vier Mannschaften. Bei der vergangenen Weltmeisterschaft in Kanada schaffte die Nationalmannschaft den Einzug ins Halbfinale.

Dort scheiterte man am späteren Weltmeister aus den USA. Im Spiel um Platz drei waren die englischen Frauen besser, sodass es letzten Endes nur für Platz vier reichte.

Platzierungen und Ergebnisse der DFB-Frauen bei den letzten drei Weltmeisterschaften:

Jahr Gastgeberland Teilnahme bis Ergebnis 2007 VR China Finale Weltmeister 2011 Deutschland Viertelfinale - 2015 Kanada Spiel um Platz 3 4. Platz

Frauen-Weltmeisterschaft live: Übertragung im Free-TV und im LIVESTREAM

Um die Live-Berichterstattung im TV kümmern sich die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF. Im Livestream sind ausgewählte Spiele der Frauen-WM auf DAZN abrufbar. ARD und ZDF strahlen einzelne Begegnungen ebenfalls via Livestream aus.

Der Streaming-Dienst DAZN überträgt alle Live-Spiele der deutschen Nationalmannschaft in voller Länge. Ab dem Viertelfinale sind dann alle Partien im Livestream auf DAZN zu sehen.

Und das ist noch nicht alles: DAZN stellt Euch neben Spielzusammenfassungen unter anderem auch Interviews sowie Hintergrundberichte zur Verfügung.

Frauen-WM 2019: Gruppe B mit Deutschland

Gruppe B: Stand nach dem letzten Spieltag