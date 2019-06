Frauen-WM 2019: Wann spielen die DFB-Frauen das nächste Mal?

Die Bilanz der deutschen Frauen-Nationalmannschaft im bisherigen Turnierverlauf ist bemerkenswert. Nach drei Gruppenspielen konnten die DFB-Mädels neun Punkte aufweisen, auch im Achtelfinale lief alles nach Plan. SPOX blickt auf das Viertelfinale und verrät euch, wann die DFB-Damen ihr nächstes WM-Spiel bestreiten.

Frauen-WM 2019: Wann spielen die deutschen Frauen wieder?

Während die DFB-Frauen im Achtelfinale im ersten Spiel ran durften, greift das deutsche Team in der nächsten K.o.-Runde erst am kommenden Samstag, dem letzten Viertelfinal-Tag, ins Spielgeschehen ein. Das WM-Viertelfinale wird mit dem Spiel Norwegen gegen England eröffnet.

Nur zwei Tage, nachdem die männliche U21-Nationalmanschaft ihr EM-Halbfinale absolviert, steht dem weiblichen A-Nationalteam der Kampf um den Halbfinal-Einzug bevor. Anpfiff des letzten Viertelfinals des Frauen-WM ist um 18.30 Uhr.

FIFA Frauen-WM 2019: Wo findet das Viertelfinalspiel der DFB-Mädels statt?

Nachdem die drei vergangenen deutschen Partien in Valenciennes, Montpellier und Grenoble ausgetragen wurden, kehrt das DFB-Team an den Spielort des WM-Auftakts zurück. In Rennes, wo die DFB-Frauen den ersten WM-Sieg sicherstellten, findet auch deren Viertelfinale statt.

Rennes ist die Hauptstadt der Bretagne und liegt in Nordwestfrankreich. Rennes ist mit 216.268 Einwohnern die zehntgrößte Stadt des Landes. Die städtische Fußballarena liegt im Westen der Stadt und bietet 29.778 Zuschauern Platz.

Frauen-WM, Viertelfinale: Spieltermine und Anstoßzeiten im Überblick

Das ersten Viertelfinal-Duell findet am Donnerstag (27. Juli) in Le Havre statt. Am Samstag stehen dann die beiden letzten Viertelfinals an und komplettieren das Teilnehmerfeld für das WM-Halbfinale.

Alle Viertelfinals der Frauen-WM mit Datum, Uhrzeit und Spielort im Überblick:

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Spielort 27.06.2019 21:00 Norwegen England Stade Océane, Le Havre 28.06.2019 21:00 Frankreich Spanien / USA Parc des Princes, Paris 29.06.2019 15:00 Italien / China Niederlande / Japan Stade du Hainaut, Valenciennes 29.06.2019 18:30 Deutschland Schweden / Kanada Roazhon Park, Rennes

DFB-Frauen live: WM-Viertelfinale im TV und im LIVESTREAM

Alle 52 Spiele der Frauen-WM werden live sowie in voller Länge von den Öffentlich-Rechtlichen übertragen. Dabei teilen die ARD und das ZDF die Live-Übertragungsrechte unter sich auf. Spiele, die nicht im TV zu sehen sind, strahlen die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender im Stream aus.

Frauen-WM 2019 in Frankreich: Gruppe B mit Deutschland

Endstand in WM-Gruppe B mit Deutschland als Gruppensieger: