Frauen-WM 2019 in Frankreich: Wann beginnt die K.o.-Phase?

Schon am vergangenen Samstag hat die K.o.-Phase der Frauen-WM begonnen. Das erste Achtelfinal-Duell wurde in Grenoble ausgetragen, wo sich Deutschland gegen Nigeria durchsetzen konnte. Mit den restlichen Achtelfinals geht es am heutigen Montag und am morgigen Dienstag weiter. Wann und wo die Viertelfinals stattfinden, erfahrt ihr hier bei SPOX.

FIFA Frauen-WM 2019: Beginn der K.o.-Phase und Achtelfinals

Die K.o.-Phase der Frauen-Weltmeisterschaft ist bereits seit dem vergangenen Wochenende in vollem Gange. Den Anfang machte Deutschland und gab gleich zu Beginn der K.o.-Phase, mit einem 3:0-Sieg gegen Nigeria, ein deutliches Statement ab.

Neben Deutschland stehen drei weitere Frauen-Nationalmannschaften als fixe Viertelfinal-Teilnehmer fest. Hier eine Übersicht zu den bisherigen Achtelfinal-Ergebnissen bei der Frauen-WM in Frankreich:

Datum Heim-Team Gäste-Team Ergebnis 22.06.2019 Deutschland Nigeria 3:0 (2:0) 22.06.2019 Norwegen Australien 4:1 (1:0, 1:1, 1:1) i.E. 23.06.2019 England Kamerun 3:0 (2:0) 23.06.2019 Frankreich Brasilien 2:1 (0:0, 1:1) n.V.

Frauen-WM in Frankreich: Wann findet das Viertelfinale statt?

Nur zwei Tage nach dem letzten Achtelfinalspiel steigen die ersten Viertelfinal-Begegnungen der diesjährigen Weltmeisterschaft. Schon am kommenden Donnerstag trifft Norwegen auf England, wo der erste Halbfinalist ermittelt wird.

Alle weiteren Viertelfinal-Paarungen stehen noch nicht endgültig fest, sodass Frankreich und Deutschland ihren kommenden Gegner abwarten müssen.

Termine und Paarungen des Viertelfinals der Frauen-WM im Überblick:

Termin Anstoß Team 1 Team 2 27.06.2019 21:00 Uhr Norwegen England 28.06.2019 21:00 Uhr Frankreich Spanien / USA 29.06.2019 15:00 Uhr Italien / China Niederlande / Japan 29.06.2019 18:30 Uhr Deutschland Schweden / Kanada

Frauen-WM 2019, K.o.-Runde: Alle Spielorte des WM-Viertelfinals

Wie schon eine Runde zuvor finden die einzelnen Viertelfinal-Duelle in jeweils unterschiedlichen Städten und Spielorten statt. Nach dem Achtelfinal-Sieg in Le Havre bestreitet Gastgeber Frankreich das nächste Spiel der K.o.-Runde in Paris. Das Team von Martina Voss-Tecklenburg spielt das anstehende WM-Viertelfinale in Rennes.

In diesen Städten/Stadien werden die Viertelfinals der Frauen-WM 2019 ausgetragen:

Tag/Datum Viertelfinale Austragungsort Do., 27.06. Viertelfinale 1 Stade Océane, Le Havre Fr., 28.06. Viertelfinale 2 Parc des Princes, Paris Sa., 29.06. Viertelfinale 3 Stade du Hainaut, Valenciennes Sa., 29.06. Viertelfinale 4 Roazhon Park, Rennes

DFB-Frauen, WM 2019: Nächster Einsatz des deutschen Teams

Die DFB-Frauen können nach dem 3:0-Erfolg im Achtelfinale erstmal tief durchatmen. Deren nächster K.o.-Runden-Einsatz steht erst am Samstag, den 29. Juni, auf dem Spielplan.

Damit hat das Team um Kapitänin Alexandra Popp ganze sieben Tage Zeit, sich auf die bevorstehende Aufgabe vorzubereiten und ausreichend Möglichkeiten, sich vom Achtelfinal-Duell gegen Nigeria zu erholen. Auch die zuletzt angeschlagene Dszenifer Maroszan dürfte dann wieder voll einsatzbereit sein.

© getty

FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2019: Termine und Spielorte bis zum Finale

Alle Termine und Spielorte bis zum Endspiel in Lyon im Überblick: