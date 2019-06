Frauen-WM-Viertelfinale Frankreich gegen USA heute live: Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Im Viertelfinale der Frauen-WM trifft Gastgeber Frankreich auf die USA. SPOX fasst für Euch alles Wichtige zur Berichterstattung im TV, Livestream und Liveticker zusammen.

Frauen-WM, Frankreich gegen USA: Termin, Spielort

Das Duell zwischen Frankreich und den USA ist das zweite Viertelfinale bei der WM. Die übrigen beiden Viertelfinals werden am Samstag gespielt. Die Partie Frankreich gegen die USA wird am heutigen Freitag um 21 Uhr in der französischen Hauptstadt Paris ausgetragen.

Als Spielstätte des zweiten Viertelfinal-Duells hat die UEFA das Prinzenpark-Stadion bestimmt. Zum letzten Fußball-Großevent im Pariser Prinzpark kam es im Jahr 2016, als die Europameisterschaft in Frankreich stattfand. Im Parc des Princes 49.000 Zuschauer Platz.

Geleitet wird das Spiel von einer ukrainischen Unparteiischen. Dieses Schiedsrichter-Gespann leitet heute Abend die Partie:

Schiedsrichterin: Kateryna Monzul (UKR)

Schiedsrichterassistentin 1: Maryna Striletska (UKR)

Schiedsrichterassistentin 2: Oleksandra Ardasheva (UKR)

Vierte Offizielle: Kate Jacewicz (AUS)

Frauen-WM, Viertelfinale heute live: Übertragung im TV

Das von vielen als vorgezogenes Finale titulierte K.o.-Spiel wird live im Free-TV zu sehen sein. Auch eine mögliche Verlängerung oder gar ein Elfmeterschießen wird natürlich im Free-TV zu sehen sein. Um die Live-Berichterstattung im TV kümmert sich das öffentlich-rechtliche ZDF.

Die ersten Vorberichte, Analysen sowie Experten-Einschätzungen beginnen pünktlich zur Prime-Time ab 20.15 Uhr. Dieses Duo begleitet die Sendung:

Moderator: Sven Voss

Reporter: Norbert Galeske

FIFA Frauen-WM 2019 live: Frankreich - USA heute im LIVESTREAM

Auch die Live-Berichte im ZDF-Livestream starten eine Dreiviertelstunde vor Spielbeginn. Ab 20.15 Uhr kann man auf den kostenfreien Livestream zugreifen, sodass das komplette Live-Spiel ebenso beispielsweise via Smartphone abrufbar ist.

Auch der Streaming-Dienst DAZN zeigt das Spiel Frankreich gegen die USA live. Zwar nicht im TV, dafür ist die Partie mittels Livestream im Netz zu sehen. Das Spiel wird ab 21 Uhr live im Stream übertragen und von DAZN-Reporter Nico Seepe kommentiert.

Frauen-WM heute live: Das Viertelfinale im LIVETICKER

Zusätzlich zur Live-Übertragung im TV und im Stream, stellt SPOX einen Liveticker zur Verfügung. Mittels des SPOX-Liveticker verpassen Fans der FIFA Frauen-WM keine entscheidende Spielaktion der anstehenden Viertelfinals. Hier findet ihr den Liveticker zu Frankreich - USA.

FIFA Frauen-WM 2019 in Frankreich: Wer hat die meisten Tore geschossen?

Diese Nationalmannschaften haben im laufenden WM-Wettbewerb bisher die meisten Tore geschossen?