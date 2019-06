Deutschland gegen China: Der deutsche WM-Auftakt im LIVETICKER

Die Frauen-WM 2019 in Frankreich hat gestern Abend begonnen - und nun geht es auch für das deutsche Team los. Den Auftakt in das Turnier bestreiten die DFB-Frauen heute Nachmittag gegen China. Hier könnt ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Deutschland gegen China im Liveticker - vor Beginn:

Vor Beginn: Das große Ziel ist nun zunächst die Qualifikation für Olympia 2020 in Tokio. Das wird schwer: Denn dafür muss das DFB-Team unter die drei besten Teams Europas kommen. Den ersten Schritt wollen die DFB-Damen um 15 Uhr gegen China machen. Eine schwer einzuschätzende erste Hürde.

Vor Beginn: Zwei Jahre nach dem EM-Debakel unter Steffi Jones in den Niederlanden, als der Rekordeuropameister im Viertelfinale scheiterte, befindet sich die deutsche Auswahl eigentlich im Umbruch. Voss-Tecklenburg ist erst ein halbes Jahr im Amt, das DFB-Team die fünftjüngste Mannschaft der 24 Teilnehmer. 15 Spielerinnen sind erstmals bei einer WM dabei.

Vor Beginn: "Ich bin überzeugt, dass wir bereit sind, den ersten großen Schritt zu machen." Martina Voss-Tecklenburg ist von einem guten Auftakt der deutschen Nationalmannschaft bei der WM überzeugt.

Frauen-WM: Deutschland gegen China heute live LIVESTREAM

Das Match von Deutschland gegen China wird am Samstag auf DAZN übertragen. Wenige Minuten vor Anpfiff meldet sich der Streaming-Dienst live aus Frankreich. Ab dem Viertelfinale werden alle Partien live gezeigt.

Das Auftaktspiel der deutschen Frauen könnt ihr zudem heute ab 14.30 Uhr live in der ARD verfolgen. Gemeinsam mit dem ZDF überträgt der öffentlich-rechtliche Sender in diesem Jahr alle Partien der Frauen-WM live und in voller Länge.

Falls eine Partie nicht im Hauptprogramm gezeigt werden kann, findet ihr auf sportschau.de einen Livestream. Auch für das Spiel Deutschland gegen China bietet die ARD einen Stream auf der Website an.

DFB-Team gvs. China: Die voraussichtliche Aufstellung

Deutschland: Schult - Hendrich, Hegering, Doorsoun, Simon - Leupolz, Däbritz - Huth, Marozsan, Gwinn - Popp.

Die Gruppe B im Überblick

Land Weltrangliste Bestes Resultat Deutschland 2 Weltmeister (2003, '07) China 16 Vize-Weltmeister (1999) Spanien 13 Vorrunde (2015) Südafrika 49 Neuling

Frauen-WM: Die bisherigen Ergebnisse Deutschlands

Die deutschen Frauen waren bisher bei jeder offiziellen Frauen-WM seit 1991 dabei und konnten 2003 und 2007 gleich zweimal in Folge Weltmeister werden - ein Novum bei Männern oder Frauen.