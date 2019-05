DFB-Frauen mit neun Rio-Heldinnen und zwei Youngstern zur WM

Angeführt von neun Olympiasiegerinnen kämpft der zweimalige Weltmeister Deutschland bei der Fußball-WM in Frankreich (7. Juni bis 7. Juli auf DAZN) um den dritten Stern. Erfahrenste Kräfte im 23-köpfigen Aufgebot sind Lena Goeßling (104 Länderspiele) und Kapitänin Alexandra Popp (95).

Zudem gab Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Dienstag in Frankfurt bekannt, dass mit Lena Oberdorf (17 Jahre) und Klara Bühl (18) auch zwei Youngster das WM-Ticket gelöst haben.

Almuth Schult steht als Nummer eins trotz akuter Schulterprobleme im Kader. Als Ersatz-Quintett begleiten Torhüterin Lisa Schmitz sowie Kristin Demann, Felicitas Rauch, Pauline Bremer und Lena Lattwein das DFB-Team bei der finalen WM-Vorbereitung in Grassau (ab 24. Mai) inklusive Generalprobe gegen Chile (30. Mai/Regensburg).

Am 3. Juni reist das DFB-Team nach Frankreich, fünf Tage später findet das Auftaktspiel in Rennes gegen China statt. Die weiteren Gegner in Gruppe B sind Spanien (12. Juni/Valenciennes) und Südafrika (17. Juni/Montpellier).

Der WM-Kader im Überblick

Tor

Name Verein Länderspiele Zu Null Almuth Schult VfL Wolfsburg 58 27 Laura Benkarth FC Bayern München 8 7 Merle Frohms SC Freiburg 4 3

Abwehr

Name Verein Länderspiele Tore Sara Doorsoun VfL Wolfsburg 24 0 Johanna Elsig Turbine Potsdam 12 0 Lena Goeßling VfL Wolfsburg 104 10 Giulia Gwinn SC Freiburg 7 1 Marina Hegering SGS Essen 2 0 Kathrin Hendrich FC Bayern München 29 4 Leonie Maier FC Bayern München 69 11 Carolin Simon Olympique Lyon 15 2

Mittelfeld / Angriff