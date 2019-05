Frauen-WM 2019 LIVE auf DAZN: Alle Spiele des DFB-Teams inklusive

Am 07. Juni beginnt in Frankreich die 8. FIFA Frauen-Weltmeisterschaft. Insgesamt kämpfen 24 Teams um den Titel. Der Livesport Broadcaster DAZN hat von der SportA, der Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF, Übertragungsrechte an der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2019 erworben und überträgt insgesamt 26 Spiele live in Deutschland. Zudem dürfen sich Fans auf Highlight-Clips aller 52 Spiele freuen.

DAZN sichert sich 26 Livespiele der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Frankreich 2019™ für Deutschland als Sublizenznehmer von ARD/ZDF

DAZN zeigt in der Gruppenphase und bei den Achtelfinals pro Spieltag jeweils ein Spiel live - ab dem Viertelfinale zeigt DAZN alle Spiele

Alle Spiele der deutschen Frauen-Nationalmannschaft live auf DAZN

DAZN bietet die Highlights aller Spiele auf Abruf

In der Gruppenphase & den Achtelfinals ein Live-Spiel pro Spieltag - alle Spiele ab dem Viertelfinale

Bereits zum zweiten Mal nehmen insgesamt 24 Mannschaften an der Endrunde teil. Das Rechtepaket von DAZN umfasst in der Gruppenphase ein Spiel pro Spieltag.

Gleiches gilt für die Achtelfinalpartien (22. Juni - 25. Juni) wobei DAZN jeweils die freie Spielauswahl hat. So soll gewährleistet werden, dass neben den Spielen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft auch die Teams aus dem erweiterten Favoritenkreis gezeigt werden.

Ab den Viertelfinalspielen (27. Juni - 29. Juni) überträgt DAZN alle Spiele live - inklusive dem Spiel um Platz 3 (06. Juli) und dem Finale (07.Juli).

Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH sagt: "Die diesjährige Frauen-Weltmeisterschaft in Frankreich wird mit Spannung erwartet und wir sind stolz, vor allem die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei diesem sportlichen Großereignis mitbegleiten zu dürfen. Das Turnier ist ein weiteres Highlight unseres Sommerangebots für Fans des internationalen Spitzenfußballs und ich drücke dem deutschen Team fest die Daumen, dass nach der Goldmedaille in Rio 2016 nun der nächsten Titel folgt."

Auftaktspiel Frankreich-Südkorea 07.06.2019 - Deutschland zuerst gegen China

Frankreich bestreitet traditionell als Gastgeber das Eröffnungsspiel und trifft am 07. Juni in Paris auf Südkorea.

Die deutsche Nationalmannschaft steigt bereits am zweiten Spieltag in Rennes gegen China in das Turnier ein. Als weitere Gegner erwarten das deutsche Team in der Gruppenphase die Mannschaften aus Spanien und Südafrika.

Im Rahmen der Kadernominierung sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gegenüber DAZN: "Es wird eine sehr spannende, sehr enge Weltmeisterschaft mit vielleicht dem ein oder anderen Überraschungsspiel in der K.o.-Phase."

Das Spiel um Platz 3 findet am 06. Juli in Nizza statt, das Finale am 7. Juli in Lyon.

Jan Platte als Kommentator ab der K.o.-Phase - Highlights von allen Spielen live auf DAZN

Ab der K.o.-Phase wird Jan Platte Spiele der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2019™auf DAZN kommentieren. Nur ein paar Wochen nachdem er das UEFA Champions League Finale der Männer am Mikrofon begleitet hat.

Neben den ausgewählten Live-Spielen stehen zusätzlich die Highlight-Clips aller 52 Spiele kurz nach Spielende auf der Plattform auf Abruf bereit.

Zusätzlich wird DAZN im Vorfeld des Turniers Interviews mit Top-Spielerinnen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, wie Dzsenifer Marozsán, Turid Knaak und Marina Hegering, führen und auf Abruf zur Verfügung stellen.