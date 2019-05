Frauen-WM 2019 - DFB-Kader: Das sind Deutschlands Spielerinnen bei der Weltmeisterschaft

Vom 7. Juni bis zum 7. Juli 2019 findet in Frankreich die Frauen-Weltmeisterschaft statt. Das deutsche Team ist auch in diesem Jahr wieder einer der Mitfavoriten, wir stellen euch den Kader der DFB-Frauen vor.

Sichere dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat und verfolge Spitzenfußball live auf DAZN!

Frauen-WM 2019: Der Kader der DFB-Frauen

Im Kader des deutschen Teams finden sich nur vier Spielerinnen des Double-Gewinners VfL Wolfsburg, dafür sind gleich sieben Bayern-Vertreterinnen mit an Board. Die Spielerin mit den meisten Länderspielen ist Lena Goeßling, die 2008 ihr Debüt gab und seit 2011 zum festen Stamm der Nationalmannschaft gehört.

Tor

Name Verein Länderspiele Zu Null Almuth Schult VfL Wolfsburg 58 27 Laura Benkarth FC Bayern München 8 7 Merle Frohms SC Freiburg 4 3

Abwehr

Name Verein Länderspiele Tore Sara Doorsoun VfL Wolfsburg 24 0 Johanna Elsig Turbine Potsdam 12 0 Lena Goeßling VfL Wolfsburg 104 10 Giulia Gwinn SC Freiburg 7 1 Marina Hegering SGS Essen 2 0 Kathrin Hendrich FC Bayern München 29 4 Leonie Maier FC Bayern München 69 11 Carolin Simon Olympique Lyon 15 2

Mittelfeld / Angriff

Name Verein Länderspiele Tore Klara Bühl SC Freiburg 1 0 Sara Däbritz FC Bayern München 59 10 Linda Dallmann SGS Essen 20 5 Svenja Huth Turbine Potsdam 42 7 Turid Knaak SGS Essen 7 1 Melanie Leupolz FC Bayern München 57 8 Lina Magull FC Bayern München 30 7 Dzsenifer Marozsan Olympique Lyon 89 33 Lena Oberdorf SGS Essen 2 0 Alexandra Popp VfL Wolfsburg 95 45 Lea Schüller SGS Essen 12 8 Verena Schweers FC Bayern München 44 3

Tor: Bangen um Angerer-Nachfolgerin Almuth Schult

Zum ersten Mal seit 2003 steht bei einer Weltmeisterschaft nicht Nadine Angerer im Tor. Die Weltfußballerin des Jahres 2013 gab vor der WM 2015 ihren Rücktritt bekannt, dementsprechend war die WM in Kanada ihr letztes Turnier.

Almuth Schult tritt somit erstmals auf der größten Weltbühne des Fußballs auf, stand aber auch schon bei den Olympischen Spielen 2016 zwischen den Pfosten, als sich die deutschen Frauen sensationell die erste Goldmedaille in der Geschichte des deutschen Frauen-Fußballs schnappten.

Allerdings laboriert die Wolfsburgerin kurz vor der Weltmeisterschaft immer noch an einer komplizierten Schulterverletzung, ein Start bei der WM ist unklar. "Wir werden das in Grassau entscheiden. Almuth muss 100 Prozent performen können", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

© getty

Abwehr: Erfahrene Goeßling soll für Stabilität sorgen

Es sind zwar nur vier Wolfsburgerinnen im Kader, allerdings bilden die das Rückgrat der deutschen Startformation. Lena Goeßling hat in einer noch recht jungen Nationalmannschaft mit 104 Länderspielen die mit Abstand meiste Erfahrung, war bereits bei der Heim-WM 2011 mit dabei.

In der aktuellen Saison war sie elf Spieltage lang aufgrund einer Blinddarm-OP außer Gefecht gesetzt, stand 2019 aber in jedem Spiel der Wölfinnen in der Startformation und ist daher auch bei der WM gesetzt.

An ihrer Seite werden vermutlich die torgefährliche Leonie Meier und Carolin Simon stehen, die erst vor wenigen Wochen mit Olympique Lyon die Champions League gewinnen konnte.

Mittelfeld / Angriff: Popp und Marozsan sollen für Offensivfeuerwerk sorgen

Aber nicht nur defensiv sind die DFB-Frauen top aufgestellt, auch in der Offensive haben die Deutschen bei dieser WM zwei der torgefährlichsten Spielerinnen in ihren Reihen.

Ähnlich wie Lena Goeßling zählen Alexandra Popp und Dzsenifer Marozsan schon seit Jahren zum festen Stamm der Nationalmannschaft, Popp erzielte in der abgelaufenen Saison 13 Tore in 20 Bundesliga-Partien.

Ein noch stärkerer Fokus wird allerdings auf Dzsenifer Marozsan liegen, die mit Carolin Simon vor rund zwei Wochen zum dritten Mal in Folge die Champions League gewinnen konnte und erneut zur "Spielerin des Jahres" in der französischen Division 1 ausgezeichnet wurde.

WM-Qualifikation: Souveräne DFB-Frauen nach anfänglicher Schwächephase

Die deutschen Frauen starteten 2017 sehr holprig in die WM-Qualifikation, nach schwachen Auftritten in Tschechien und gegen Island sowie beim SheBelieves Cup zog der DFB die Reißleine und entließ Cheftrainerin Steffie Jones im Frühjahr 2018. Unter Interimstrainer Horst Hrubesch qualifizierten sich die Frauen dann aber souverän für die WM, seit dem 7. März 2019 sind die Frauen ungeschlagen.

Platz Nation Sp. S U N Tore Pkte. 1 Deutschland 8 7 0 1 38:3 21 2 Island 8 5 2 1 22:6 17 3 Tschechien 8 4 2 2 20:8 14 4 Slowenien 8 2 0 6 9:20 6 5 Färöer 8 0 0 8 1:53 0

Frauen-WM 2019: Die deutsche Vorrunden-Gruppe B

Bei der Auslosung hatte das deutsche Team dann durchaus Glück: Mit Spanien, China und Südafrika haben die deutschen Frauen drei schlagbare Gegner erwischt, Südafrika hat sich als Weltranglisten-49. gar zum ersten Mal für eine Weltmeisterschaft qualifiziert.

Spanien ist zum zweiten Mal nach 2015 dabei. Chinas größter Erfolg liegt jetzt schon auch schon gut 20 Jahre zurück, zuletzt war in Kanada im Viertelfinale gegen die USA Endstation.

Land Weltrangliste Bestes Resultat Deutschland 2 Weltmeister (2003, '07) China 16 Vize-Weltmeister (1999) Spanien 13 Vorrunde (2015) Südafrika 49 Neuling

Frauen-WM: Der potenzielle Weg der DFB-Frauen ins Finale

Falls das deutsche Team die Gruppe B gewinnen sollte, führt der Weg über das Achtelfinale in Grenoble und das Viertelfinale in Rennes bis zum Halbfinale und einem potenziellen Endspiel in Lyon. Falls wie 2015 im Halbfinale Schluss sein sollte, kommt es am 6. Juli in Nizza zum Spiel um Platz 3.

Der Fahrplan der DFB-Frauen bei der WM 2019