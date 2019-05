Frauen-WM 2019: Alle Infos über das deutsche Team und das Turnier

Die Frauen-Weltmeisterschaft in Frankreich beginnt am 7. Juni und die DFB-Damen zählen wie bei jedem großen Turnier auch dieses Mal wieder zu den Mitfavoritinnen. Neben den öffentlich-rechtlichen Sendern hat sich auch DAZN einen Großteil der Übertragungsrechte gesichert. Hier erfahrt ihr alles Wichtige über das Turnier und das deutsche Team.

Erlebe die Frauen-Fußball-WM 2019 und jede Menge weiteren Spitzensport im Livestream auf DAZN.

Frauen-WM 2019: Der Kader des DFB-Teams

Neun Olympiasiegerinnen aus dem Jahr 2016 finden sich auch im Kader für die Weltmeisterschaft wieder, dazu nominierte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zwei Neulinge in den 23er-Kader.

Vom deutschen Meister VfL Wolfsburg sind sieben Spielerinnen dabei, erfahrenste Akteurin ist Lena Goeßling mit über 100 Länderspielen. Die WM in Frankreich ist schon die dritte Weltmeisterschaft in ihrer Karriere.

Tor

Name Verein Länderspiele Zu Null Almuth Schult VfL Wolfsburg 58 27 Laura Benkarth FC Bayern München 8 7 Merle Frohms SC Freiburg 4 3

Abwehr

Name Verein Länderspiele Tore Sara Doorsoun VfL Wolfsburg 24 0 Johanna Elsig Turbine Potsdam 12 0 Lena Goeßling VfL Wolfsburg 104 10 Giulia Gwinn SC Freiburg 7 1 Marina Hegering SGS Essen 2 0 Kathrin Hendrich FC Bayern München 29 4 Leonie Maier FC Bayern München 69 11 Carolin Simon Olympique Lyon 15 2

Mittelfeld / Angriff

Name Verein Länderspiele Tore Klara Bühl SC Freiburg 1 0 Sara Däbritz FC Bayern München 59 10 Linda Dallmann SGS Essen 20 5 Svenja Huth Turbine Potsdam 42 7 Turid Knaak SGS Essen 7 1 Melanie Leupolz FC Bayern München 57 8 Lina Magull FC Bayern München 30 7 Dzsenifer Marozsan Olympique Lyon 89 33 Lena Oberdorf SGS Essen 2 0 Alexandra Popp VfL Wolfsburg 95 45 Lea Schüller SGS Essen 12 8 Verena Schweers FC Bayern München 44 3

Frauen-WM: Die deutsche Gruppe B im Check

Die deutschen Frauen haben bei der Auslosung durchaus Dusel gehabt und sind den ganz großen Brocken erstmal aus dem Weg gegangen.

Schwerster Gruppengegner sind wohl die Spanierinnen, die sich 2015 erstmals für eine Weltmeisterschaft qualifizieren konnten und seitdem einen steilen Aufstieg hingelegt haben.

Außerdem spielt Deutschland noch gegen Neuling Südafrika und die Chinesinnen, deren stärkste Tage nun auch schon 20 Jahre zurückliegen.

Land Weltrangliste Bestes Resultat Deutschland 2 Weltmeister (2003, '07) China 16 Vize-Weltmeister (1999) Spanien 13 Vorrunde (2015) Südafrika 49 Neuling

Frauen-WM: Der Modus und Spielplan

Zum zweiten Mal nach 2015 sind bei der WM in Frankreich 24 Nationen am Start. In sechs Vierergruppen ermitteln die Teams sechs Gruppensieger und Gruppenzweite, die ebenso ins Achtelfinale einziehen, wie die vier besten Gruppendritten.

Danach geht es ganz normal im K.o.-System mit Verlängerung und Elfmeterschießen weiter, bis sich zwei Teams am 7. Juli im Finale in Lyon gegenüberstehen und den neuen Weltmeister ermitteln.

Der Spielplan der WM 2019

Datum Runde 07.06.-20.06.2019 Vorrunde 22.06.-25.06.2019 Achtelfinale 27.06.-29.06.2019 Viertelfinale 02./03.07.2019 Halbfinale 06.07.2019 Spiel um Platz 3 07.07.2019 Finale

Die Frauen-WM live im TV und Livestream

In diesem Jahr werden alle Partien der Frauen-WM live und in voller Länge von ARD und ZDF übertragen. Die Spiele werden entweder im Hauptprogramm oder online im Livestream ausgestrahlt. Unabhängig vom TV-Programm findet ihr Livestreams zu allen Spielen auf sportschau.de oder zdfsport.de. Achtel- und Halbfinale mit deutscher Beteiligung laufen im ZDF, Viertelfinale und Endspiel in der ARD.

Neben den öffentlich-rechtlichen Sendern zeigt auch der Streamingdienst DAZN große Teile der Endrunde in Frankreich. Weitere Sporthighlights, die DAZN live überträgt sind in den kommenden Wochen die NBA Finals zwischen den Golden State Warriors und den Toronto Raptors, sowie der Boxkampf von Anthony Joshua gegen Andy Ruiz.

Ein Abonnement des Streamingdienstes ist in den ersten 30 Tagen kostenlos. Anschließend kostet DAZN lediglich 9,99 Euro im Monat.

Frauen-WM 2019: Welche Spiele zeigt DAZN?

Das Rechtepaket von DAZN umfasst in der Gruppenphase ein Spiel pro Spieltag. Gleiches gilt für die Achtelfinalpartien (22. Juni - 25. Juni) wobei DAZN jeweils die freie Spielauswahl hat. So soll gewährleistet werden, dass neben den Spielen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft auch die Teams aus dem erweiterten Favoritenkreis gezeigt werden. Ab den Viertelfinalspielen (27. Juni - 29. Juni) überträgt DAZN alle Spiele live - inklusive dem Spiel um Platz 3 (06. Juli) und dem Finale (07.Juli).

Frauen-WM 2019: Der theoretische deutsche Weg ins Finale

Angenommen, die DFB-Frauen gewinnen ihre Gruppe, was durchaus vorstellbar ist, führt der Weg Deutschlands ins Finale über das Achtelfinale in Grenoble und das Viertelfinale in Rennes zum "Final Four" in Lyon.

Der Fahrplan der DFB-Frauen bei der WM 2019

Runde Datum Uhrzeit Spielort Gegner Gruppenphase 08.06.2019 15 Uhr Rennes China Gruppenphase 12.06.2019 18 Uhr Valenciennes Spanien Gruppenphase 17.06.2019 18 Uhr Montpellier Südafrika Achtelfinale 22.06.2019 17.30 Uhr Grenoble tba Viertelfinale 29.06.2019 18.30 Uhr Rennes tba Halbfinale 03.07.2019 21 Uhr Lyon tba Finale 07.07.2019 17 Uhr Lyon tba

Deutschland: Die bisherigen Ergebnisse bei der Frauen-WM

Deutschland wurde bisher zweimal Weltmeister und muss damit nur den Amerikanerinnen in der Bestenliste den Vortritt lassen, die durch den WM-Titel 2015 schon dreimal das wichtigste Frauen-Turnier der Welt gewinnen konnten.

Jahr Ergebnis 1991 Vierter 1995 Vize-Weltmeister 1999 Viertelfinale 2003 Weltmeister 2007 Weltmeister 2011 Viertelfinale 2015 Vierter

Frauen-WM: Alle Weltmeister seit 1993

Die US-Amerikanerinnen sind Rekordweltmeister, mit Japan konnte sich zum ersten Mal in der Geschichte bei Männern und Frauen eine asiatische Mannschaft den Titel schnappen. 2019 gehören die beiden Teams auch wieder zu den großen Favoriten.