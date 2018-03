SheBelieves Cup: DFB-Frauen kassieren heftige Niederlage gegen Frankreich

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Stoke -

Die deutschen Fußballerinnen haben zum Abschluss des SheBelieves Cups in den USA ein erschreckend schwaches Bild abgegeben. Die in allen Belangen enttäuschende Auswahl der umstrittenen Bundestrainerin Steffi Jones unterlag Frankreich in Orlando verdient mit 0:3 (0:1) und beendete das Turnier nach der höchsten Niederlage seit fast acht Jahren als siegloser Tabellenletzter.

Amandine Henry (10.), Eugenie Le Sommer (55.) und Valerie Gauvin (68.) sorgten dafür, dass es für Jones nach dem 0:1 gegen den Weltmeister USA und dem 2:2 gegen England wieder ungemütlicher werden dürfte. Eine höhere Niederlage hatte die DFB-Auswahl zuletzt beim 0:4 im Mai 2010 bei einem Testspiel ebenfalls in den USA kassiert.

"Mit der abgelieferten Leistung können wir absolut nicht zufrieden sein. Wir sind sehr enttäuscht", sagte Mittelfeldspielerin Sara Däbritz: "Wir müssen uns einfach steigern."

Große Umstellung, individuelle Fehler und Harmlosigkeit

Im Orlando City Stadium mischte Jones ihre Formation erstaunlich kräftig durch und bot gleich fünf neue Spielerinnen in der Startelf auf. Doch auch das veränderte Personal konnte die defensiven Defizite nicht abstellen.

Bei ihrem Führungstreffer nach einem Ballverlust von Linksverteidigerin Verena Faißt durfte Frankreichs Kapitänin Henry aus rund 18 Metern ungestört abziehen. Torhüterin Almuth Schult regte sich zu Recht lautstark über ihre Vorderleute auf.

Anschließend übernahmen Les Bleues zusehends das Kommando. Bezeichnend für die harmlose deutsche Offensive: Ein Schuss von der Mittellinie von DFB-Spielführerin Dzsenifer Maroszan (24.) war für den Olympiasieger der gefährlichste Abschluss im ersten Durchgang.

Frankreich zeigt sich verbessert - USA holt Turniersieg

Beim bisher letzten Duell der beiden Teams dreieinhalb Monate zuvor hatten die Spielerinnen der schwer angezählten Jones mit einem 4:0 in Bielefeld den Job gerettet. Nun aber zeigten sich die Französinnen spielerisch und taktisch deutlich verbessert.

Nach der Pause entwickelten die Deutschen dank der eingewechselten Svenja Huth zwar kurzfristig etwas mehr Zug zum Tor. Doch hinten wurde gleich der nächste dicke Schnitzer wieder bestraft: Bei einer Flanke schaute die ebenfalls eingewechselte Jacqueline Klasen nur auf den Ball, in ihrem Rücken ließ sich Le Sommer nicht zweimal bitten und köpfte aus fünf Metern ein. Gauvin machte nach einem Konter den Deckel drauf.

Den Sieg beim Vier-Nationen-Turnier sicherte sich Gastgeber USA mit einem 1:0 (0:0) gegen England. Für die USA war es der zweite Erfolg nach 2016. Der SheBelieves Cup sollte dem DFB-Team in diesem Jahr zur Vorbereitung auf die heiße Phase der WM-Qualifikation dienen.

Diese beginnt mit den Spielen gegen Tschechien und in Slowenien (7./10. April). Trotz einer Heimniederlage gegen Island führt der zweimalige Welt- und achtmalige Europameister die Gruppe 5 mit neun Punkten an.